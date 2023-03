WindTre, entra nel vivo la cessione della rete. A fine 2023 il closing con Eqt

Entra nel vivo la cessione della maggioranza della rete di Wind Tre al fondo svedese Eqt, interessato al 60% della rete. Ieri l’azienda ha incontrato i sindacati per presentare il piano di societarizzazione.



Il piano dell’azienda

Il progetto punta al conferimento degli asset tecnologici relativi all’infrastruttura mobile e fissa di Wind Tre in una nuova società della rete che fornirà servizi all’ingrosso ad altri operatori. Le trattative tra il fondo d’investimento svedese Eqt, cui andrebbe il 60% della NetCo, e CK Hutchison, che deterrebbe il restante 40%, rimanendo azionista unico di Wind Tre, sono in fase avanzata.

Wind Tre continuerà a portare avanti le proprie attività retail e sarà il cliente principale della NetCo fornendo, in una prima fase, anche i servizi di supporto necessari alla gestione della rete attraverso una divisione dedicata. Nell’ambito dell’operazione, non si prevedono tagli al personale di Wind Tre, ma il passaggio di circa 2.000 persone nella nuova realtà. Il perfezionamento è atteso entro la fine del 2023.

La posizione dei sindacati

Ieri l’azienda ha incontrato Slc, Fistel e Uilcom per annunciare il piano, ma i sindacati si sono detti contrari. “L’azienda – dice Salvo Ugliarolo, segretario generale della Uilcom a CorCom – ci ha comunicato che il progetto di societarizzazione della rete è in fase avanzata e che risponde alla necessità di recuperare liquidità per continuare da investire nella rete. Anche se, ad oggi, non sono previsti esuberi ci siamo detti contrari. Quello della societarizzazione è un modello che non viene utilizzato in nessuno dei grandi Paesi europei”.

“Per questo motivo – annuncia il sindacalista – stiamo valutando insieme a Slc e Fistel l’opportunità di aprire lo stato di agitazione che potrebbe essere parte di una mobilitazione più ampia per accendere i riflettori sulla crisi delle Tlc di cui il governo, almeno fino ad oggi, sembra disinteressarsi. In queste ultime settimane ci sono arrivate notizie nefaste: prima Vodafone con l’annuncio di mille esuberi, pari al 20% del totale, poi gli 800 tagli di Sky. Senza contare Tim, alle prese con l’annoso tema della rete unica e il piano da 2mila uscite. Tutti sintomi di una crisi che morde le Tlc, le quali perdono 14 miliardi di ricavi. È un tema di cui il governo, le istituzioni si devono occupare perché ne va non solo della tenuta occupazionale del settore ma dello sviluppo di tutto il sistema Paese”.

