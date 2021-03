Zte, fatturato a +12%. Aumenta la marketshare globale, avanti tutta sul 5G - CorCom

Nel 2020 Zte ha registrato un fatturato operativo di 101,45 miliardi di yuan, pari a un aumento dell’11,8% su base annua. L’utile netto attribuibile ai titolari di azioni ordinarie della società quotata è stato pari a 4,26 miliardi di yuan, un calo anno su anno del 17,3%, attribuibile principalmente alla crescita relativamente sostanziale dell’utile netto per il 2019 che comprende un reddito una tantum prima delle imposte di 2,66 miliardi dalla cessione di attività durante il terzo trimestre del 2019. L’earning per share è stato di 0,92 yuan.

Lo rende noto la società cinese che ha pubblicato oggi la relazione annuale 2020 e annunciato i risultati preliminari del primo trimestre 2021.

Vola l’utile del primo trimestre 2021

Nel primo triemstre del 2021 Zte prevede che l’utile netto attribuibile ai titolari di azioni ordinarie della società quotata raggiunga un numero tra gli 1,8 e i 2,4 miliardi di yuan, una crescita year-to-date individuata tra il 130,8% al 207,7%.

Secondo la società, tale crescita è principalmente attribuibile in primo luogo alla crescita dei ricavi operativi anno su anno e alla continua ripresa del margine lordo, nonché a un sostanziale miglioramento della redditività, in quanto ha continuato a ottimizzare il suo business model. In secondo luogo, il risultato si deve al fatto che nel primo trimestre Zte società ha trasferito il 90% dell’equity in Caltta Technologies , che registra un profitto, prima delle imposte, di circa 774 milioni di yuan.

Aumenta la quota di mercato globale

Nel 2020, Zte, nonostante le sfide della pandemia e del complesso ambiente esterno, ha mantenuto il focus sulle grandi imprese e sulle innovazioni tecnologiche, attribuendo grande importanza alla qualità delle operazioni e promuovendo attivamente lo sviluppo del business, innalzando quindi ulteriormente la sua quota di mercato globale. Nel 2020, le entrate operative di Zte derivanti dai mercati nazionali ed internazionali sono aumentate, rispettivamente, del 16,9% , arrivando a 68,05 miliardi di yuan, e del 2,7% , toccando i 33,40 miliardi di yuan.

Nel mercato domestico, l’azienda, sfruttando le opportunità di sviluppo del 5G e delle nuove infrastrutture, ha ottenuto grandi risultati nel 2020 sia per quanto riguarda il market share che la crescita dei ricavi, prosegue la nota di Zte.

Per quanto riguarda il mercato internazionale, il margine di profitto lordo di Zte è aumentato di 4,9 punti percentuali al 37,2%, il più alto dell’ultimo decennio, grazie all’impegno dell’azienda nel migliorare continuamente la sua redditività ed esplorando mercati oversease di alto valore.

Crescita sulle tre linee di business

Nel 2020, l’azienda ha registrato una crescita year-on-year in tutti e tre i suoi principali servizi. In particolare per quanto riguarda i ricavi operativi, le reti di operatori dell’azienda, i servizi governativi e/o aziendali ed i servizi al consumatore sono cresciuti, rispettivamente, dell’11,2%, raggiungendo i 74,02 miliardi di yuan, del 23,1%, raggiungendo i 11,27 miliardi di yuan, e del 7,8%, raggiungendo i 16,16 miliardi di RMB.

Nel corso del 2020, Zte ha efficentato la gestione del flusso di cassa e la riscossione degli importi dalle vendite, ottenendo un continuo miglioramento della qualità operativa. Il net cash flow derivante dalle operating activity per il 2020 è salito a 10,23 miliardi di yuan, con un aumento anno su anno del 37,4%, stabilendo nuovamente un record. Nel frattempo, l’azienda ha continuato ad ottimizzare la sua struttura struttura contabile, raggiungendo un calo del coefficente di indebitamento di 3,7 punti percentuale, passando dal 73,1% alla fine del 2019 al 69,4% alla fine del 2020.

La spesa in ricerca e sviluppo cresce del 18%

Impegnata a costruire una competitività di base più forte, Zte ha e continua a potenziare gli investimenti in ricerca e sviluppo. Per i dodici mesi conclusi il 31 dicembre 2020, la spesa in R&D dell’azienda ammontava a 14,80 miliardi di yuan con una crescita anno su anno del 17,9%, che ammonta al 14,6% delle entrate operative, 0,8 punti percentuali in più rispetto a quella del 2019. Secondo l’ultimo rapporto “Who is leading the 5G patent race?” pubblicato a febbraio da IPlytics, Zte è stata inclusa nella top 3 globale per la sua leadership sostenibile nel 5G dichiarato Standard-essential patents (Sep) all’Etsi.

L’impegno nelle reti 5G

Per quanto riguarda gli sviluppi delle attività con gli operatori, Zte ha partecipato attivamente alla costruzione delle reti globali 5G. Sostenuta dai suoi prodotti e soluzioni serializzati, l’azienda si è impegnata a raggiungere la end-user-experience e la straordinaria efficienza delle reti, prevedendo di costruire le reti 5G più convenienti, si legge nella nota ufficiale. I prodotti 5G, quelli wireless, le reti core ed i prodotti di trasporto rappresentano rispettivamente più del 30% del mercato nazionale degli operatori.

Secondo un rapporto di un’organizzazione esterna, Zte si è classificata al n. 2 al mondo in termini di spedizione globale di stazioni base 5G nel 2020. Inoltre, l’azienda si è classificata n.2 in termini di quota di mercato di rete ottica a livello globale. Con la capacità complessiva degli utenti del sistema video che supera i 150 milioni, Zte è ulterioremnte cresciuta in termini di quote di mercato. La serie completa di prodotti e soluzioni di alimentazione 5G dell’azienda ha salvaguardato la domanda per oltre 200.000 siti (5G) in tutto il mondo.

Zte per il settore government e industria

Nel settore del governo e delle imprese, Zte si è concentrata sulle principali industrie, come l’energia, i trasporti, gli affari governativi, la finanza e simili. Basandosi su Precision cloud networks e Empowerment platforms, Zte si è impegnata nella distribuzione di nuove infrastrutture, nelle applicazioni industriali 5G e nell’aggiornamento della trasformazione digitale.

Nel frattempo, i data center dell’azienda, i prodotti di archiviazione generale del server, la videoconferenza, i database distribuiti, il sistema operativo e altre soluzioni di prodotti di base sono stati ampiamente applicati nel campo del governo e delle imprese. In virtù del sistema di gestione di database distribuiti GoldenDB, Zte ha rafforzato la posizione commerciale leader nel campo dei servizi finanziari nazionali di base, con database che coprono l’intera serie di sistemi di servizi bancari in Cina. Zte ha richiesto più di 200 brevetti di base in GoldenDB e ha vinto il premio Pmi 2020 (Cina) Project excellence award.

Inoltre, la soluzione Zte di data center a modulo completo è stata messa in uso commerciale, con oltre 300 casi di progetto in tutto il mondo. La sua soluzione di ufficio remoto sicuro ha aiutato le imprese a riprendere il lavoro e la produzione durante la pandemia. Zte, insieme a più di 500 partner, ha portato avanti l’innovazione delle applicazioni 5G e la pratica commerciale, raggiungendo quasi 100 scenari applicativi.

Smartphone 5G con oltre 30 operatori nel mondo

Per quanto riguarda il business dei consumatori, Zte ha continuato a rafforzare la cooperazione per i dispositivi terminali 5G con più di 30 operatori in tutto il mondo, ed ad integrare le risorse di Zte, Nubia e RedMagic.

Nel 2020, Zte ha presentato il primo smartphone al mondo con fotocamera sotto il display, Zte Axon 20 5G. I terminali di rete domestica e i terminali di innovazione integrata hanno mantenuto a lungo una posizione dominante nel settore. Ad oggi, la nuova generazione di Cpe 5G Indoor è costantemente lanciata nei mercati d’oltremare.

Andando avanti, mentre consolida la sua posizione con iniziative innovative, Zte si impegnerà a diventare un costruttore per la strade dell’economia digitale, conclude la nota dell’azienda.

