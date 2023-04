Zte, l’utile netto balza del 19,2%. “Strategia pragmatica per una crescita costante”

Si chiude con un fatturato al rialzo del 4,3% il primo trimestre 2023 di Zte a quota 29,14 miliardi di Rmb. E l’utile netto raggiunge i 2,64 miliardi di Rmb, registrando un aumento del 19,2% anno su anno. I flussi di cassa netti derivanti dalle attività operative sono aumentati del 95,9%, anno su anno, raggiungendo i 2,33 miliardi di Rmb.

Contesto 2023 complesso

“Il contesto rimane complesso e variabile e per far fronte a questa instabilità, Zte ha adottato una strategia aziendale di precisione e pragmatismo per una crescita costante”, spiega l’azienda cinese in cui puntualizza che le risorse saranno allocate in modo efficiente e che si va avanti sulla strada dell’ottimizzazione continua dei processi.

Avanti tutta sulla digital transgformation

“Grazie alla lunga esperienza nelle full-stack core capability nell’industria Ict, Zte non solo fornisce ai clienti di tutto il mondo una base digitale completa ed efficiente attraverso la rete, il cloud network e il computing power, ma valorizza le opportunità della trasformazione digitale cinese e delle applicazioni di intelligenza artificiale”, continua l’azienda.

L’azienda cinese spinge l’acceleratore sui servizi a valore e in grado di aiutare i clienti a velocizzare la doppia transizione digital & green.

