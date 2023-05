Inwit, Galli: “Abbiamo un piano ambizioso per i prossimi anni”

Il Direttore generale fa il punto con CorCom sulla strategia e sugli investimenti da qui al 2026. “Forte ampliamento del perimetro delle infrastrutture per il Paese. La rete è aperta a tutti gli operatori in chiave tower as a service e sarà sempre più centrale soprattutto per la diffusione del 5G. Decisiva la partita della sostenibilità, le nostre torri future proof fondamentali per il monitoraggio ambientale e del territorio e per lo sviluppo di applicazioni evolute”