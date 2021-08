5G, come rendere le reti sicure? Corso dei Nokia Bell Labs per i professionisti Ict - CorCom

Nokia ha dato il via a un nuovo corso di livello professionale sulla sicurezza delle reti 5G con relativa certificazione. Il corso, chiamato “5G Secured networks” è organizzato dai Nokia Bell Labs e fa parte del programma con cui l’azienda finlandese fa formazione e certifica professionisti dell’industria sulla tecnologia 5G nei diversi elementi, dall’accesso di rete alla gestione delle applicazioni.

Il corso – si legge nella nota di Nokia – affronta le vulnerabilità di cui devono avere consapevolezza le imprese di ogni settore, gli enti pubblici e i singoli individui affinché i sistemi 5G siano al sicuro. Poiché il 5G sta diventando un asse portante per le soluzioni anche più critiche di Industria 4.0, la cybersecurezza delle reti 5G è imperativa e richiede soluzioni end-to-end complete.

Due livelli di certificazione

Il corso di 8 ore si svolge online e può essere completato nei tempi che sceglie il partecipante. Gli argomenti spaziano lungo processi, strumenti, tecnologie e risorse necessari per attuare un programma efficace per la prevenzione e soluzione proattiva delle minacce alla sicurezza di rete. Nel corso vengono affrontati il ruolo della sicurezza del 5G in ambienti di rete, software e cloud. Vengono anche proposti esercizi basati su casi reali ai quali lo studente è chiamato ad applicare le proprie nozioni sulle minacce di sicurezza, le protezioni esistenti e le possibili risposte.

EVENTO Cybersecurity: la svolta dell’estate e come proteggersi al meglio Sicurezza Cybersecurity

Il programma di certificazione 5G di Nokia Bell Labs è il primo del suo genere a offrire ai professionisti dell’intera industria Ict due livelli di certificazione – Associate e Professional – che coprono le conscience essenziali dalle basi delle reti 5G fino ai dettagli della loro progettazione.

Il corso sulla sicurezza delle reti 5G è il quarto all’interno del Nokia Bell Labs 5G Professional level certification program. Lanciato a febbraio 2020 il programma ha totalizzato quasi 30.000 partecipanti.

Nel 5G il trust è fondamentale

“L’accettazione del 5G da parte degli utenti dipenderà dalla fiducia che le informazioni non sono state violate e i servizi non sono stati compromessi”, ha sottolineato Geert Van Wauwe, Chief security officer di Nokia. “Per questo il corso e la certificazione 5G Secured networks di Nokia Bell Labs sono essenziali per formare i professionisti dando loro un livello più alto di comprensione su come costruire e gestire reti 5G sicure”.

“Le violazioni della sicurezza si moltiplicano nella cronaca di questi giorni a ritmi allarmanti e il programma di certificazione 5G Secured networks di Nokia Bell Labs porta a una maggiore consapevolezza sulle vulnerabilità e gli strumenti di protezione delle reti”, ha affermato Sergio Fasce, Head of People services di Nokia.

Nokia ricorda di aver implementato oltre 500 progetti di security in tutto il mondo negli scorsi 15 anni ed è presente negli enti internazionali di standardizzazione per definire linee guida sempre aggiornate sulla sicurezza delle reti. Nokia detiene il più alto numero di brevetti standard essential sul 5G: oltre 3.500 famiglie di brevetti Nokia sono state riconosciute tali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA