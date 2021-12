Cybersecurity, Generali lancia un bundle di servizi con Accenture e Vodafone Business - CorCom

Soluzioni per clienti corporate e Pmi

“La tecnologia, le esigenze dei consumatori e i rischi informatici si evolvono rapidamente e il settore assicurativo deve accelerare per cogliere le nuove opportunità digitali e rispondere a esigenze crescenti di cybersecurity”, ha detto Bruno Scaroni, Chief Transformation Officer del Gruppo Generali.

Nell’ambito del piano strategico “Generali 2021” il gruppo assicurativo ha stanziato oltre un miliardo di euro per dare impulso all’innovazione e alla trasformazione digitale del gruppo al fine di affrontare anche le nuove esigenze dei consumatori legate ai cyber-rischi. “Basandosi sulla collaborazione strategica con Accenture e Vodafone Business, Generali sarà in grado di aiutare i suoi clienti corporate e Pmi a comprendere il proprio profilo di rischio e a definire le migliori soluzioni di cyber insurance”, ha affermato Scaroni.

Paolo Dal Cin, Accenture Security lead for Europe, ha commentato: “I rischi e le minacce informatiche variano a seconda del settore e da una regione all’altra. Il nostro approccio è quello di far convergere tecnologia e talento in modo da incontrare le necessità di settori specifici per aiutare i clienti a essere più resilienti. Questa collaborazione con Generali e Vodafone Business dimostra la nostra capacità di sviluppare soluzioni globali che rispondano veramente alle esigenze delle organizzazioni e dei Paesi”.

Andrzej Kawalec, Head of Cybersecurity di Vodafone Business, ha affermato: “Siamo lieti di stringere questa partnership con Generali e Accenture. Grazie alla relazione già esistente con Accenture siamo in grado di assistere le piccole e medie imprese in tutto il mondo con un’offerta impareggiabile di servizi per la sicurezza. Lavorare insieme a Generali e integrare questi servizi nel loro portafoglio di cyber insurance offre ai clienti la tranquillità di poter rispondere rapidamente a minacce in continua evoluzione”.