Traffico aereo, a firma di Nokia e Sirti la rete di comunicazione Enav

Saranno firmati Sirti e Nokia gli apparati di E-Net2, la rete di comunicazione che fa parte del sistema di controllo del traffico aereo di Enav. Le due aziende sono state selezionate dalla società che gestisce il traffico aereo civile in Italia per modernizzare la rete di comunicazione.

La nuova rete IP / Mpls ad alta capacità si baserà sul top di gamma dei router Nokia, progettati per funzionare “ai massimi livelli di resilienza e sicurezza – si legge nella nota – compresa l’interoperabilità con altre reti e tecnologie”. Questa rete “ground-ground” ad alte prestazioni, supporterà diverse applicazioni di navigazione e sorveglianza della comunicazione fondamentali per il business e la missione di Enav. Poiché la rete in tecnologia Nokia è progettata “per supportare le applicazioni legacy e i più avanzati requisiti di connettività mission-critical, garantirà una trasmissione dei dati più rapida e sicura”.

Sirti Digital Solutions contribuirà alla realizzazione della rete in diverse fasi come il supporto specialistico alla progettazione, l’attivazione e la manutenzione.

Sirti-Nokia, partnership sotto il segno della sicurezza

“La realizzazione di questo progetto è un esempio tangibile della leadership assunta da Sirti Digital Solutions nella trasformazione delle reti. Siamo certi che la partnership con Nokia consolidi ulteriormente la capacità di diversificarsi – dice Benedetto Di Salvo, Vp della Business Unit Sirti Digital Solutions – e adattarsi alle esigenze sempre più complesse dei nostri Clienti. Enav è un cliente strategico per noi ed è motivo di orgoglio supportarlo nel suo sviluppo tecnologico”.

“ Questo successo – dice Alessandro Manno, direttore Global Enterprise Italia di Nokia – rafforza la nostra presenza nel mercato della comunicazione mission-critical in Italia e rafforza la nostra partnership con Sirti in un nuovo segmento di impresa”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA