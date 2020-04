“Distanziamento” sul lavoro: a firma di Vetrya il wearable per la Fase 2

Si chiama Pj20 tracer il dispositivo wearable firmato da Vetrya per monitorare il distanziamento sul lavoro. La soluzione sarà disponibile anche in versione smartphone, attraverso un’applicazione.

Basato su tecnologia bluetooth, il device non richiede infrastrutture di rete e si adatta ad ogni ambiente di lavoro. Ogni dispositivo ha un proprio identificativo digitale variabile, in grado di garantire le normative privacy e potrà essere utilizzato anche con una specifica applicazione installata sul proprio smartphone.

Quando due o più dispositivi Bluetooth Pj20 Tracer e/o all’app Pj20 Tracer App si avvicinano al di sotto di una determinata distanza (ad esempio 1 metro) la persona sarà avvertita da un suono, una vibrazione o una segnalazione luminosa. La memoria del dispositivo e/o dell’applicazione smartphone registrano l’evento e, in caso di necessità, la piattaforma PJ20 mostra la mappa delle correlazione dei contatti.

Nessun tracciamento delle posizioni

La soluzione non effettua il tracciamento di posizioni assolute di ogni singola persona all’interno dell’azienda ma le posizioni relative rispetto ad altri collaboratori.

“Come ho già avuto modo di dire nei giorni scorsi sicuramente non abbiamo perso tempo – dice Luca Tomassini, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya – e l’esperienza maturata in questo periodo grazie allo sviluppo della piattaforma per il tracciamento pubblico Pj19, ci ha messo nelle condizioni di essere già pronti con una soluzione a supporto dei nostri clienti e del mercato”.

