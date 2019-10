Alexa in tutti i 105 appartamenti della nuova Torre Milano

Alexa, l’assistente vocale di Amazon, entra da protagonista nella progettazione di nuove linee immobiliari che puntano allo smart living. Grazie alla partnership fra Amazon e Impresa Rusconi è stato lanciato il progetto per Torre Milano, nuovo sviluppo residenziale di OPM (Impresa Rusconi e Storm.it) firmato dallo Studio Beretta Associati.

Ogni appartamento avrà in dotazione Alexa – il servizio di interazione vocale di Amazon che permette di controllare i diversi ambienti della casa con la voce – integrato con la piattaforma MyHomeUp di Bticino.

Smart home, valore del mercato

“Nel 2018 il mercato della smart home ha raggiunto in Italia il valore di 380 milioni di euro – dice Franco Villani, amministratore delegato di BTicino -. Una cifra destinata a crescere grazie al successo degli smart speaker. L’integrazione di applicazioni e servizi per formare scenari d’uso ricchi di funzionalità è il fattore chiave che determinerà il successo e l’affermazione della smart home come un vero e proprio sistema”.

Il progetto, del valore di 45 milioni di euro, sorgerà in connessione con i principali punti di snodo del tessuto urbano milanese, nelle vicinanze delle fermate della metropolitana.

I lavori, che interessano una superficie commerciale di circa 10.500 mq sono stati avviati nella primavera 2019 e la conclusione è prevista a cavallo tra il primo ed il secondo semestre del 2022.

Torre Milano si pone in continuità con lo sviluppo verticale della città: 80 metri di altezza per 23 piani fuori terra e un 24° piano tecnico con belvedere sulla città.

In Classe energetica A, Torre Milano sarà dotata di pannelli fotovoltaici, recupero delle acque per l’irrigazione e ventilazione meccanica controllata in ogni appartamento.

