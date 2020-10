Antitrust, il Giappone al fianco di Ue e Usa nella regolamentazione delle Big Tech

Il Giappone unirà le forze con gli Stati Uniti e l’Europa per affrontare eventuali abusi di mercato da parte delle quattro società Big Tech. Lo ha affermato oggi il nuovo capo della locale Autorità antitrust, confermando così che Tokyo presterà il fianco agli sforzi globali per regolamentare gli operatori di piattaforme digitali.

Ftc pronta ad aprire le indagini in caso di accordi commerciali troppo grandi

Kazuyuki Furuya, presidente della Commissione giapponese per il commercio equo e solidale (Ftc), ha anche affermato che Tokyo potrebbe aprire un’indagine su qualsiasi fusione o collegamento commerciale che coinvolga il produttore di fitness tracker Fitbit Fit.N, se le dimensioni di tali accordi dovessero essere abbastanza grandi.

“Se la dimensione di una fusione o di un legame d’affari è particolarmente grande – ha dichiarato alla Reuters -, possiamo avviare un’indagine anti-monopolio sul processo dell’acquirente per l’acquisizione di una start-up (come Fitbit)”. “Su questo tema – ha aggiunto -stiamo osservando attentamente gli sviluppi anche in Europa”.

I regolatori antitrust dell’Ue ad agosto hanno avviato un’indagine su un accordo da 2,1 miliardi di dollari da parte di Alphabet Googl.O unitamente all’offerta di Google per l’acquisto di Fitbit, che mirava ad assumere Apple Aapl.O e Samsung 005930.KS nel mercato della tecnologia indossabile.

Il Giappone sta così gettando le basi per regolamentare gli operatori delle piattaforme. Tra loro ci sono i 4 grandi giganti della tecnologia, soprannominati “Gafa” – Google, Apple, Amazon Amzn.O e Facebook Fb.O -, che devono affrontare varie indagini antitrust nelle nazioni occidentali.

Le società multinazionali come i Gafa hanno pratiche commerciali simili in tutto il mondo, “il che rende cruciale il coordinamento globale”, ha affermato Furuya. “Lavoreremo a stretto contatto con le nostre controparti statunitensi ed europee e risponderemo a eventuali mosse che ostacolano la concorrenza”, ha aggiunto. “Questa è un’area in cui spingerò in modo aggressivo”, ha detto, chiarendo anche che la Ftc è pronta ad aprire le indagini se i platformer digitali abusano delle loro posizioni di mercato dominanti nei confronti dei consumatori.

Presto una ricerca anche sul mercato della telefonia mobile giapponese

Furuya, che ha assunto l’incarico a settembre, ha anche affermato che la Ftc condurrà una ricerca sul mercato della telefonia mobile in Giappone per vedere se ci sono margini di miglioramento per stimolare la concorrenza.

Una mossa del genere aiuterebbe la spinta del primo ministro Yoshihide Suga a ridurre drasticamente le tariffe dei telefoni cellulari giapponesi, che ha ripetutamente criticato come troppo alte. Furuya, tuttavia, ha già fatto notare che aiutare il governo a soddisfare le sue priorità politiche potrebbe minare la posizione della Ftc come organismo incaricato di agire in modo indipendente dalle ingerenze politiche. “Se esiste una priorità politica per il governo, non c’è dubbio che la Ftc dovrebbe pensare a cosa può fare su quel fronte”, ha detto Furuya.

