App unica per le operazioni di cassa, nella ristorazione debutta Smart Point

L’obbligo di scontrino elettronico fa scattare la corsa alle innovazioni per gli esercizi commerciali. E’ il caso di Smart Point che prevede una sola applicazione per gestire tutte le operazioni di cassa. La nuova soluzione è frutto dell’accordo fra Wind Tre Business, brand dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, e iPratico, impresa specializzata in software gestionali per le attività di ristorazione.

L’accordo prevede la distribuzione, attraverso la rete vendita di Wind Tre Business, della soluzione dedicata alle aziende del settore Ho.Re.Ca. (Hotellerie-Restaurant-Café). Si tratta di un sistema completo di cassa per iPad, che consente di gestire le operazioni di fatturazione e le ordinazioni. Grazie ad una piattaforma cloud dedicata, Smart Point garantisce, inoltre, la possibilità di monitorare le statistiche di vendita anche in mobilità, consultandole dal proprio smartphone.

Il servizio, che non richiede software aggiuntivi o ulteriori installazioni, risponde alle necessità degli imprenditori di adeguarsi alla normativa che, a partire dal 1° luglio, rende obbligatorio il Registratore Telematico e lo scontrino elettronico per le aziende con ricavi oltre i 400mila euro. La misura sarà estesa anche a tutti gli altri esercizi dal 1° gennaio 2020.

Smart Point è disponibile per i clienti Wind Tre Business in due configurazioni, Basic e Pro, dedicate rispettivamente ai piccoli esercizi oppure alle realtà più strutturate e ai franchising che offrono anche servizio al tavolo.

Per l’acquisto della soluzione è possibile accedere al bonus governativo di 250 euro, messo a disposizione delle aziende per aderire alla normativa sullo scontrino elettronico. I clienti Wind Tre Business potranno dilazionare i costi del servizio attraverso il proprio conto telefonico ed usufruire dell’offerta congiunta di connettività Internet.

