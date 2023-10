Big data, Olidata vince la gara Cdp da 3,6 milioni

Il gruppo Olidata, tramite la sua controllata Sferanet, si è aggiudicata l’accordo quadro dal valore di 3,6 milioni di euro a procedura aperta indetta da Cassa depositi e prestiti. L’oggetto dell’appalto riguarda la piattaforma di gestione dei big data attualmente presente presso l’amministrazione, con l’obiettivo di contribuire fattivamente all’ottimizzazione delle informazioni. Olidata – si legge in una nota – si conferma un punto di riferimento per le amministrazioni italiane nei settori tecnologici strategici, tra cui quello del data management.

Ad agosto si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione di Olidata, con Cristiano Rufini (nella foto), già presidente di Sferanet, confermato amministratore delegato e direttore generale, mentre Andrea Peruzy è il nuovo presidente della società.

Le gare: dal data management al co-working

L’azienda è in campo anche nel progetto di Poste Italiane, che mira a realizzare la più ampia rete nazionale di spazi per il co-working ed eventi di formazione destinati ai cittadini. Sempre attraverso la controllata Sferanet, Olidata si è infatti aggiudicata, in Rti al 51%, i lotti 2 e 3 per un valore complessivo di 9 milioni della gara indetta da Poste con l’obiettivo di fornire soluzioni innovative e opportunità di crescita su tutto il territorio.

WHITEPAPER Scopri il potere dei dati dei clienti nella digitalizzazione delle vendite Predictive analytics Smart retail

Per questo progetto il gruppo Olidata dovrà fornire i servizi di gestione e commercializzazione dei 92 spazi di coworking con circa 4.500 postazioni distribuite su 45.000 mq di Poste Italiane dislocati su tutto il territorio nazionale, destinando tecnologie all’avanguardia per gestire i centri facendoli diventare degli hub fisici da destinare a spazi di co-working.

Olidata in campo per la digitalizzazione italiana

Le nuove commesse fanno seguito a quelle che Olidata, tramite la sua controllata Sferanet, ha ottenuto negli scorsi mesi. Il gruppo ha partecipato con successo alla gara da 2 milioni di euro indetta da Istituto Poligrafico Zecca dello Stato per il potenziamento dell’intera infrastruttura del Sistema Cie (Carta identità elettronica) per i prossimi 36 mesi. La società realizzerà l’evoluzione delle infrastrutture tecnologiche che ospitano i servizi dedicati alla Cie ed al sito di disaster recovery.

In precedenza Sferanet (come capogruppo di un Rti) si era aggiudicata i Lotto 1 per l’evoluzione delle piattaforme di cybersecurity Siem e Vamp della Banca d’Italia, e dell’appalto Enel da 5 milioni per lo sviluppo di una soluzione per la digitalizzazione e la gestione documentale.

Ad agosto Olidata si era anche aggiudicata al 30%, in Rti, un appalto di oltre 30 milioni per la fornitura, la manutenzione e la gestione degli upgrade agli switch utili alla connettività dei dati di Sogei. Anche in quel caso l’accordo quadro, della durata di 36 mesi, era stato siglato dalla controllata Sferanet.

@RIPRODUZIONE RISERVATA