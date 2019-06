Bitcoin ai massimi da un anno: ora vale 9mila dollari

Bitcoin tocca il proprio valore massimo nell’ultimo anno, arrivando a valere 9mila dollari, quota che non registrava da maggio 2018. E la fase di rialzo non si ferma a questo, ma riguarda anche alcune delle altre principali criptovalute, come Litecoin ed Ethereum, che segnano rispettivamente un +5% e un +5,5%.

Una dinamica positiva a cui starebbe contribuendo in maniera decisiva, secondo le valutazioni degli analisti, le dacisione di Facebook di lanciare sul mercato una propria moneta virtuale, Libra, che ha già incassato il sostegno finanziario di oltre dieci grandi società e fondi d’investimento, tra cui Visa, Mastercard, PayPal e Uber. La moneta virtuale, scriveva nei giorni scorsi il Wall Street Journal, potrebbe essere presentata nei prossimi giorni e arrivare sul mercato nel 2020.

Ciascuna delle società investirà circa 10 milioni di dollari in un consorzio che governerà la criptovaluta. La moneta virtuale di Facebook sarà ancorata a un paniere di valute emesse dai governi, per evitare le forti oscillazioni subite da altre criptovalute, a partire dal bitcoin. Il nuovo sistema di pagamento, a cui Facebook lavora da oltre un anno, dovrebbe permettere agli utenti di scambiarsi denaro e di acquistare prodotti sul social network e su internet.

L’dea della criptomoneta di Facebook ha preso forma in tempi rapidi nel corso degli ultimi mesi, con la società fondata da Mark Zuckerberg che da una parte si sta muovendo per mettere a punto un sistema di bonus per i commercianti che decidano di adottarla, e dall’altra sta progettando sportelli paragonabili agli Atm dove gli utenti possano convertire la valuta convenzionale in quella digitale.

