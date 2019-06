Bitcoin sulle montagne russe, crollo di 3.000 dollari in 24 ore

“Anche i più ottimistici sostenitori delle criptovalute ammetteranno che spostamenti di prezzo di oltre il 50% in una settimana sono esagerati”, ha commentato il ceo di Genesis Global Trading Michael Moro. Secondo Moro, uno dei fattori che pesano sull’estrema volatilità del bitcoin è la necessità di ricorrere ai prestiti per effettuare il trading di criptovaluta. “Il bitcoin è da sempre volatile ma nessuno potrebbe definire queste fluttuazioni sane”.

Anche per Brian Kelly, fondatore e ceo di Bkcm, il costo del denaro è responsabile delle fluttazioni estreme del bitcoin: quando aumenta il valore della criptovaluta, aumenta il costo del denaro preso in prestito e continuare a far salire le quotazioni del bitcoin diventa gradualmente più dispendioso.

Anche la trade war Usa-Cina pesa sulle quotazioni del bitcoin. Nel contesto di crescente incertezza creato dalle tensioni commerciali Usa-Cina gli investitori in Cina cominciano a considerare la moneta virtuale come un elemento credibile di portafogli diversificati.

Michael Novogratz, Ceo di Galaxy Digital Holdings, sottolinea che molta dell’attività intorno al bitcoin è trainata dall’uscita di capitali dalla Cina e dall’Asia: “Grandi volumi di investimenti in bitcoin e altre valute viene da qui”, afferma Novogratz, secondo cui il bitcoin resterà quest’anno su un valore compreso fra 10.000 e 14.000 dollari.

Nel 2018 il bitcoin ha perso oltre il 70% del suo valore, crollando dal massimo di 19.500 dollari del 2017 ai minimi dello scorso dicembre (3.100 dollari). Nel frattempo banche e regolatori hanno acceso un faro sulla moneta virtuale, il suo impatto sui mercati finanziari e il potenziale sfruttamento per attività illecite. Nei giorni scorsi il Gruppo di azione finanziaria (Financial Action Task Force on Money Laundering) ha lanciato un monito sul possibile uso delle criptovalute per operazioni di riciclaggio.