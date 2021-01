Cellnex, Das e small cells a "immunità" ambientale - CorCom

Cellnex, principale operatore europeo d’infrastrutture di telecomunicazioni wireless, e Rcf, società leader internazionale nella produzione e commercializzazione di impianti audio professionali, hanno eseguito una serie di test per valutare la compatibilità elettromagnetica delle reti multi-operatore Das e Small cells con i sistemi audio dell’azienda reggiana. Il risultato è stato una sostanziale immunità dei sistemi audio di Rcf ai campi elettromagnetici degli impianti Cellnex.

Grazie a questa collaborazione tecnica, gli impianti Das e Small cells di Cellnex godranno di una certificazione ad hoc che permetterà all’azienda di infrastrutture di tlc di installare i propri sistemi presso le strutture indoor e outdoor di stadi, arene e spazi dedicati alla musica e agli spettacoli da vivo.

I test di immunità

Per compatibilità elettromagnetica si intendono tutte quelle procedure atte a verificare che un apparato elettronico, come ad esempio un sistema di mini antenne, non interferisca con altre apparecchiature e che non sia esso stesso disturbato da altri apparati che utilizzano lo stesso spettro elettromagnetico. I test che vengono effettuati dai produttori di apparati, come ad esempio Rcf, per verificare il livello di immunità ai campi elettromagnetici sono stabiliti da normative tecniche europee ed internazionali.

Anche nel caso di sistemi Das installati in ospedali, aeroporti o ascensori dopo aver determinato la potenza al connettore d’antenna tale che non generi un campo elettromagnetico che superi il livello di immunità dell’apparato più sensibile, si procede con test di tipo funzionale o con campagne di misura del campo elettromagnetico. Grazie a queste procedure è possibile escludere la possibilità per l’impianto Das di interferire con i sistemi già presenti a tutto vantaggio della sicurezza degli utenti.

Emissioni al di sotto dei limiti

“Siamo orgogliosi di essere stati selezionati da Rcf, un’azienda leader nel settore degli impianti audio professionali, per la capacità dei nostri impianti Das e Small cells di essere al di sotto dei limiti di emissioni elettromagnetiche necessari per consentire un corretto funzionamento dei sistemi audio utilizzati nei principali eventi musicali italiani ed internazionali – dichiara Giacomo Palumbo, Commercial director enterprise & Public administration di Cellnex Italia -. Gli impianti e le tecnologie Das e Small cells di Cellnex sono da sempre all’avanguardia. Una caratteristica fondamentale per poter operare all’interno, o all’esterno, di strutture dove la compatibilità elettromagnetica è un fattore assolutamente decisivo per il corretto funzionamento delle strutture nel pieno rispetto dei requisiti e delle normative stabilite dalla legge. Connettersi, navigare su internet e condividere contenuti multimediali ad alta velocità durante un evento live è oggi non solo possibile ma anche sostenibile da un punto di vista ambientale”.

