Cina, per le big tech ennesima stretta: investimenti a rischio? - CorCom

Gli analisti sentiti da Reuters pensano che queste nuove norme, se confermate, potrebbero avere un impatto rilevante sugli investimenti nelle aziende di Internet cinesi fino a “porre fine all’era in cui gli operatori delle grandi piattaforme internet hanno costruito ecosistemi grazie agli investimenti”.

I big come Alibaba e Tencent potrebbero, per esempio, rallentare i loro investimenti in start-up. Questo darebbe più spazio alle imprese piccole, indipendenti e innovative. È esattamente quello cui mira Pechino: limitare il potere delle grandi piattaforme per favorire la crescita di nuovi campioni nazionali.