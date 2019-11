Cloud, a Sparkle “Oscar” europeo per il disaster recovery

Doppio riconoscimento per Sparkle. L’operatore di servizi wholesale si aggiudica i premi “Best European Project” e “Best Social Media Campaign” alla cerimonia dei Global Carrier Awards che si è tenuta a Londra nell’ambito del Capacity Europe 2019 e alla presenza dei principali manager del settore wholesale globale.

Il premio “Best European Project” riconosce l’eccellenza di Sparkle nell’offerta di servizi di disaster recovery as-a-service nel data center di Catania, in collaborazione con Nutanix, specialista mondiale nel cloud computing aziendale. La giuria ha premiato Sparkle per la soluzione di hybrid cloud “innovativa e affidabile” e per i vantaggi che ne derivano per il settore.

“Best Social Media Campaign” premia invece la nuova identità digitale della società e la rinnovata strategia di comunicazione digitale che si traduce in un notevole aumento della brand awareness, dei follower e delle interazioni.

“Sparkle si distingue come uno dei grandi vincitori di questa edizione GCA – ha commentato Mario Di Mauro, Ceo di Sparkle -. I premi testimoniano l’efficacia della strategia di rilancio in atto, riconoscendo al contempo il nostro impegno e l’eccellenza nell’implementazione di tecnologie innovative”.

Lanciata a giugno 2018, la strategia social media di Sparkle è stata concepita come un progetto di comunicazione integrato volto a rafforzare l’identità digitale di Sparkle e ad aprire un dialogo diretto e su più piattaforme con i propri stakeholder. Grazie a un mix di contenuti, combinato con attività di PR digitali e campagne pubblicitarie mirate, Sparkle ha conseguito un incremento di follower su Linkedin e Twitter, con tassi di interazione superiori alla media del settore.

“Il premio sottolinea l’elevato benchmark raggiunto dall’azienda nel settore degli operatori wholesale”, ha affermato Rosalind Irving, AD di Capacity Media.

Ideata da Federica Moroni, responsabile Institutional and External Communication di Sparkle, la campagna è stata sviluppata internamente, con il supporto di Cappelli Identity Design per la produzione creativa ed editoriale e di Havas Media per la pianificazione media.

@RIPRODUZIONE RISERVATA