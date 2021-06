Data center, Equinix e il fondo sovrano Gic siglano patto da 3,9 miliardi di dollari - CorCom

Equinix, azienda globale di infrastrutture digitali, annuncia di aver concluso accordi con Gic, il fondo sovrano di Singapore, per aumentare il suo portfolio di data center xScale a oltre 6,9 miliardi di dollari in 32 strutture a livello globale.



I data center xScale si aggiungono alla piattaforma globale di Equinix di oltre 220 data center International business exchange, soddisfacendo le esigenze specifiche di implementazione del workload di un gruppo mirato di aziende hyperscale, tra cui i principali fornitori di servizi cloud del mondo come Amazon web services, Google cloud, Ibm cloud, Microsoft Azure. L’accordo annunciato oggi si basa sulla joint venture esistente di Equinix e Gic da 3 miliardi di dollari.

Dopo la chiusura dell’accordo, il portafoglio di data center xScale si estenderà su tre regioni: Europa, con Dublino (tre data center xScale), Francoforte (cinque data center xScale), Helsinki (un data center xScale), Londra (due data center xScale), Madrid (due data center xScale), Milano (un data center xScale), Parigi (quattro data center xScale) e Varsavia (un data center xScale); Asia-Pacifico, con Osaka (tre data center xScale) e Tokyo (tre data center xScale); Americhe, con Città del Messico (un data center xScale) e San Paolo (tre data center xScale).

Ecosistema di quasi 10.000 imprese in tutto il mondo

“Per anni, i più grandi fornitori di servizi cloud del mondo, incluso Alibaba cloud, Amazon web services, Google cloud, Ibm cloud, Microsoft Azure e Oracle cloud infrastructure, hanno stretto una partnership con Equinix per sfruttare la sua piattaforma globale di oltre 220 data center per connettersi direttamente ai propri partner e clienti strategici – dichiara Charles Meyers , Ceo di Equinix -. Con il nostro programma xScale, questi hyperscaler possono continuare a crescere in Equinix circondati da un ecosistema di 10.000 clienti”.

Questo annuncio è importate per tutte le parti coinvolte: non solo le aziende hyperscale potranno accedere a un ecosistema di quasi 10.000 imprese in tutto il mondo, ma le aziende che attualmente operano presso Equinix beneficeranno di una maggiore opportunità di connettersi direttamente e operare in prossimità dei più grandi operatori cloud globali. Infatti, la piattaforma Equinix ha più del 40% di on-ramp privato verso i principali fornitori di servizi cloud globali: più di qualsiasi altro fornitore.

