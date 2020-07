Equinix “rilancia” sull’Italia, nuovo data center a Milano

Nuovo data center in Italia per Equinix. L’azienda Usa specializzata in interconnessioni e data center annuncia la realizzazione di una quarta infrastruttura “a supporto del mercato italiano – si legge in una nota – come punto strategico di interconnessione”. L’apertura è prevista nel primo trimestre del 2021.

Denominato ML5, sede a Milano, il data center International Business Exchange offrirà una colocation all’avanguardia, oltre a una serie di servizi di interconnessione avanzati, tra cui Equinix Cloud Exchange Fabric e Equinix Internet Exchange.

La struttura del data center incorpora i principi Flexible Data Center di Equinix, che fanno leva sugli elementi di progettazione per lo spazio, la potenza e il raffreddamento per garantire la predicibilità della manutenzione a lungo termine. L’approccio offre ai clienti standard elevati per quanto riguarda i tempi di uptime e la disponibilità, riducendo al contempo il rischio operativo e la complessità.

ML5 Ibx sarà il quarto data center di Equinix in Italia. Quelli esistenti offrono già l’accesso a un’ampia scelta di fornitori di servizi di rete, punti di scambio Internet, reti di distribuzione di contenuti e fornitori di servizi cloud. Questa espansione supporta ulteriormente le aziende italiane nel portare avanti le proprie strategie di digital transformation, oltre a consentire alle aziende globali di tutti i settori di espandere le proprie attività in Italia, stimolando così l’innovazione.

Le organizzazioni che lavorano per accelerare l’evoluzione dal business tradizionale a quello digitale, possono utilizzare il nuovo data center per scalare dinamicamente la propria infrastruttura IT, adottare architetture ibride multicloud e interconnettersi con partner commerciali strategici all’interno dell’ecosistema globale della Piattaforma Equinix che include quasi 10.000 clienti.

Con la realizzazione di ML5 nei pressi di Via Caldera, Equinix porta il proprio modello di ecosistema carrier-neutral in una delle location meglio collegate all’interno di Milano. L’accesso diretto a Equinix Internet Exchange consente alle reti, ai content provider e alle grandi imprese di scambiare in modo sicuro il traffico Internet attraverso la più grande soluzione di peering del mondo.

I data center Equinix Ibx di Milano supportano oltre 160 aziende, tra cui i principali operatori di telecomunicazioni, attraverso i principali hub di interconnessione di Milano. I data center forniscono anche collegamenti diretti con il Milan Internet Exchange, il consorzio Top-IX e i principali carrier di telecomunicazioni.

Secondo i dati della Global Tech Trends Survey 2019-20 commissionata da Equinix oltre il 40% dei responsabili IT dell’area Emea sta dando priorità alla connessione con i nuovi ecosistemi digitali come parte della strategia tecnologica globale della propria organizzazione. Inoltre, un responsabile IT su due dichiara di dare priorità allo spostamento della propria infrastruttura at the digital edge dove i centri abitati, il commercio e gli ecosistemi digitali e aziendali si incontrano e interagiscono in tempo reale.

Accesso diretto al software defined network

ML5, situato a nord-ovest di Milano, fornirà ai clienti l’accesso diretto al servizio di rete software-defined di Equinix, Ecx Fabric, che consente interconnessioni virtuali ad alcuni dei più grandi cloud provider del mondo, come Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure e Google Cloud.

Si prevede che la prima fase di ML5 da 51 milioni di dollari fornirà una capacità di 500 cabinet equivalenti e uno spazio di colocation di circa 15.000 piedi quadrati (1.400 m2). Al completamento delle fasi future previste, ML5 dovrebbe fornire una capacità totale di oltre 1.450 cabinet equivalenti e uno spazio di colocation di oltre 45.000 piedi quadri (4.200 m2).

Più chance dall’economia digitale

“Quest’ultimo investimento dimostra il nostro continuo supporto al mercato italiano come punto strategico di interconnessione – dice Emmanuel Becker, Managing Director, Italy, Equinix -. Con questo nuovo data center, siamo sempre di più al fianco delle aziende in Italia che vogliono espandersi sia a livello locale che internazionale. I data center sono fondamentali per la connettività e sono al centro del modello economico del Paese, soprattutto in questo periodo critico. Il nostro obiettivo è quello di continuare ad espanderci e a offrire più servizi per aiutare le aziende ad estendere le loro operazioni IT at the digital edge”.

“L’Italia è un mercato chiave di crescita per Equinix in Emea – dice Judith Gardiner, Vice President, Growth and Emerging Markets, Equinix -, in particolare nei settori dell’automotive e dei servizi finanziari. Questa espansione supporta le crescenti richieste che stiamo vedendo da parte delle aziende in Italia e in tutta la regione di accelerare la loro trasformazione digitale – che ha subito un’accelerazione sulla scia del Covid-19. ML5 giocherà un ruolo chiave nell’aiutare le imprese a prosperare nell’economia digitale in evoluzione, attraverso la formazione di un’area metropolitana interconnessa dove i clienti potranno connettersi agevolmente con partner commerciali strategici in Italia e nel mondo”.

