Gaia-X, sempre più aziende italiane aderiscono al cloud europeo - CorCom

Dedagroup ed Engineering annunciano di aver aderito al progetto europeo Gaia-X. E si aggiungono dunque a Retelit e Cy4Gate. Ma la lista delle aziende italiane in campo nel cloud europeo è molto più lunga e secondo quanto risulta a CorCom domani dovrà essere svelata la “squadra” nazionale.

La lista sarebbe nelle mani di Confindustria, fra le associazioni che hanno deciso di scendere in campo. E maggiori dettagli sulla partecipazione e sul ruolo dell’Italia nel progetto saranno annunciati dalla ministra dell’Innovazione Paola Pisano che interverrà in apertura della seconda giornata del web summit internazionale dedicato a Gaia X, al fianco dei ministri di Germania e Francia- i Paesi “fondatori” del progetto Gaia X – Peter Altmaier, il ministro tedesco per gli Affari economici e l’Energia e Bruno Le Maire, ministro francese dell’Economia.

Come anticipato da CorCom nei giorni scorsi sono una ventina i protagonisti italiani fra aziende e associazioni e dovrebbe scendere in campo anche Cassa Depositi e prestiti. L’Ad di Tim Luigi Gubitosi ha annunciato che l’azienda si prepara ad aderire. Ma sono molti altri i nomi in lizza: Eni, Enel, Poste Italiane, Leonardo, Almaviva, Aruba, Infocert, PagoPA, Ferrovie dello Stato, StMicroelectronis, Sogei, Rfi.

WHITEPAPER Checklist e i suggerimenti essenziali per una migrazione perfetta al Cloud pubblico Cloud

In dettaglio Dedagroup annuncia la propria adesione in qualità di Day 1 Member all’iniziativa europea nata dall’impegno di rappresentanti della politica, del business e delle scienze. “Avendo lavorato da pionieri sui temi legati al dato, abbiamo seguito sin dalla sua genesi con grande attenzione l’evoluzione di Gaia-X – commenta Marco Podini, Presidente Esecutivo di Dedagroup -. La costante crescita del nostro Gruppo è la dimostrazione che il software italiano ha la capacità di competere anche a livello internazionale e negli standard di protezione del dato che Gaia-X mette in campo vediamo un elemento di tutela del software made in Italy e di tutto il know how che esso racchiude unitamente ad una protezione del dato dei nostri clienti che potranno così spingere su modelli di business basati sulla condivisione delle informazioni con maggior serenità e sicurezza”.

Anche Engineering annuncia l’adesione in qualità di Day 1 Member. “Ciò consentirà ai nostri clienti di scoprire nuove opportunità di business, oggi non perseguibili senza un progetto come Gaia-X, in tutti i settori: da quello industriale alla diagnostica medica, alla finanza, Pubblica Amministrazione, energia, mobilità, agricoltura, solo per citarne alcuni. Lo sviluppo tecnologico è inarrestabile, ma è possibile indirizzarne la crescita. In questo caso verso alcuni valori dell’Unione Europea come l’apertura e l’accessibilità, garantendo al contempo la protezione dei dati e la loro sovranità”, commenta Dario Avallone, R&D Director di Engineering e unico Board Member italiano in Idsa (International Data Spaces Association).

Gli obiettivi di Gaia-X

Creazione di infrastrutture digitali e un ecosistema per l’innovazione : ambiente affidabile tra partner e collegamenti interoperabili tra applicazioni di servizi intelligenti e servizi di infrastruttura.

: ambiente affidabile tra partner e collegamenti interoperabili tra applicazioni di servizi intelligenti e servizi di infrastruttura. Aumentare la trasparenza e l’attrattiva dei servizi digitali : ridurre gli ostacoli all’uso dei servizi e consentire lo sviluppo di nuovi servizi e prodotti.

: ridurre gli ostacoli all’uso dei servizi e consentire lo sviluppo di nuovi servizi e prodotti. Sovranità dei dati : rafforzare la sovranità digitale delle imprese, della scienza, del governo e della società.

: rafforzare la sovranità digitale delle imprese, della scienza, del governo e della società. Riduzione delle dipendenze: ridurre la dipendenza dei singoli fornitori da parte dei consumatori privati e delle imprese; controllo sulla posizione e l’ambiente normativo dei dati memorizzati; ridurre le dipendenze settoriali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA