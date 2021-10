Google investe 1 miliardo di dollari in Africa. E spinge sulla sostenibilità in tutto il mondo - CorCom

Nuovo cavo sottomarino per collegare l’Africa e l’Europa e sostegno a startup, aziende e operatori di Tlc locali per garantire accesso a Internet veloce al continente africano. Sono gli obiettivi del piano quinquennale da 1 miliardo di dollari di Google che punta alla digital transformation dell’Africa. Ma non è l’unico programma del gruppo californiano che, alla vigilia della conferenza Cop26 annuncia nuove funzionalità a sostegno del clima: dal Travel al Search fino al Maps per raggiungere l’obiettivo zero emissioni entro il 2030.

Il programma Google for Africa

“Oggi sono entusiasta di riaffermare il nostro impegno per supportare la trasformazione digitale dell’Africa – dice il Ceo Sundar Pichai -. Il programma prevede una serie di iniziative, dal miglioramento della connettività agli investimenti nelle startup”.

Nel dettaglio, saranno investiti 50 milioni di dollari destinati a fornire alle startup accesso a rete e tecnologie dell’azienda. In collaborazione con l’organizzazione no-profit Kiva, Google fornirà anche 10 milioni di dollari in prestiti a basso interesse per aiutare le piccole imprese e gli imprenditori in Ghana, Kenya, Nigeria e Sudafrica a superare le difficoltà economiche create dal Covid-19.

Sarà ampliato il programma lanciato l’anno scorso in Kenya in collaborazione con Safaricom che consente ai clienti di pagare a rate i telefoni abilitati 4G sarà ampliato in tutto il continente con operatori mobili come Mtn, Orange e Vodacom.

Inoltre l’azienda sta costruendo un cavo sottomarino per collegare l’Africa e l’Europa, che porterà Internet più veloce e costi di connettività inferiori.

Le iniziative a favore dell’ambiente

Sul fronte clima una serie di iniziative e nuovi strumenti. Perché “il cambiamento climatico non è più una minaccia remota – dice Pichai -: in tutto il mondo incendi, inondazioni e altri eventi climatici estremi continuano a influire sulla nostra salute, le nostre economie e il nostro futuro, oltre che sul nostro pianeta. Abbiamo bisogno di soluzioni urgenti ed efficaci per affrontare questa sfida incalzante”.

Fra i nuovi prodotti Google Voli che consentirà agli utenti di ottenere più infrmazioni sulle emissioni di carbonio delle compagnie aeree e di trovare le opzioni che inquinano meno. Anche per gli hotel verranno mostrate informazioni sulle misure adottate a favore della sostenibilità, dalla riduzione dei rifiuti e del consumo di acqua all’eventuale certificazione Green Key o EarthCheck.

Nuove funzionalità anche per lo shopping che mostreranno quali prodotti consumano più energia.

Le novità su Google Maps

Google Maps proporrà per impostazione predefinita il percorso che comporta la quantità minore di emissioni di carbonio quando l’ora di arrivo stimata è simile: una novità che, secondo Google, consentirà di evitare oltre un milione di tonnellate di emissioni di carbonio all’anno, equivalenti a rimuovere più di 200.000 auto dalla strada, e permetterà alle persone di risparmiare denaro riducendo il consumo di carburante.

L’azienda sta inoltre lavorando “per far sì che le auto che continuano a circolare – si legge in una nota – siano eco-friendly”. Nella ricerca sarà più facile vedere le opzioni di auto ibride e veicoli elettrici, confrontarli con i modelli a benzina, e trovare eventuali sgravi così da conoscere l’effettivo costo prima di procedere con l’acquisto dell’auto. Queste funzionalità saranno disponibili già da quest’anno negli Stati Uniti, e altre se ne aggiungeranno nel 2022.

Il cloud più pulito del settore

Sul fronte cloud annunciati impegni con aziende come Whirlpool, Etsy, Hsbc, Unilever e Salesforce per sviluppare nuove soluzioni per affrontare la sfida del cambiamento climatico e beneficiare del cloud più pulito del settore. La prossima settimana, in occasione della Google Cloud Next ‘21, verranno annunciati nuovi sistemi in grado di consentire alle aziende soluzioni più sostenibili.

