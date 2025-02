Non solo reti sottomarine, Sparkle in pole sul cloud

Sparkle conferma il proprio ruolo di primo piano non soltanto nel campo dei cavi sottomarini, ma anche in quello della fornitura di servizi cloud. L’azienda è infatti stata selezionata da Geant, rete paneuropea di servizi per la ricerca e l’istruzione, come fornitore dell’Ocre 2024 Framework nella terza edizione degli accordi di Geant, che dal 2016 hanno l’obiettivo di facilitare l’adozione del cloud all’interno della comunità scientifica del Vecchio Continente.

Il framework Ocre

Il framework Ocre 2024 mette a disposizione degli utenti accordi di servizio pronti all’uso con fornitori di soluzioni cloud nel periodo dal 2025 al 2030, e si rivolge agli enti del settore pubblico e alle istituzioni di ricerca e istruzione. SI tratta in sostanza di un modello contrattuale standard che semplifica l’acquisto di queste soluzioni per oltre 25.000 organizzazioni.

Sparkle era già stato individuato come fornitore di riferimento dal primo Cloud Framework di Geant, e nel programma 2024 ha ottenuto il punteggio più alto come integratore di Amazon Web Services (Aws) in tutti i 39 Paesi coinvolti, oltre che di Google Cloud in 19 Paesi. Con la sua offerta la società di propone di continuare “a supportare le istituzioni nel loro percorso verso il cloud – si legge in una nota – offrendo soluzioni integrate con servizi professionali e riducendo i costi e la complessità della transizione”.

L’impegno di Sparkle per la comunità scientifica

“Siamo molto orgogliosi di essere tra i fornitori di servizi Ocre 2024 con il punteggio più alto – commenta Annalisa Bonatti, vice president Enterprise di Sparkle – Questo nuovo riconoscimento testimonia l’impegno e il successo di Sparkle nell’offrire le migliori soluzioni cloud alla comunità scientifica, ed è anche un incoraggiamento a continuare su questa strada e a sostenere l’adozione di nuovi servizi digitali”.

Il cloud al servizio della ricerca

Il cloud computing, spiega Sparkle in una nota, offre vantaggi significativi a studenti, ricercatori e istituzioni, mettendo a disposizione risorse virtualizzate che spaziano da calcolo, storage, database e networking fino a machine learning e intelligenza artificiale, IoT e sicurezza. In questo Quadro Sparkle fornisce servizi su diverse piattaforme pubbliche e private, insieme a console di gestione e connessioni private, ad alta velocità e sicure fra le infrastrutture cloud on-premise dei clienti e i principali provider di cloud pubblico.