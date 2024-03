Criptovalute, Deutsche Börse lancia la piattaforma di scambio Dbdx

Stijn Vander Straeten, Ceo della società svizzera Crypto finance, ha aggiunto: “Abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra posizione con l’introduzione di Crypto finance in Germania come settlement agent e custode. Questo segna un momento fondamentale nella nostra missione di stimolare un ecosistema di risorse digitali resiliente e affidabile insieme a Deutsche Börse e al tempo stesso rafforza l’offerta di custodia e liquidazione regolamentata di Crypto finance in Germania”.

Il “ritorno” del bitcoin, vicino ai 70mila dollari

Il momento per le criptovalute è favorevole: il bitcoin continua a restare intorno alla soglia di 67 mila dollari, in crescita del 3,03% nelle ultime 24 ore. Performance positiva anche per Ethereum che guadagna il 6,42% a 3.719 dollari.

Il bitcoin, rileva Simon Peters, crypto markets analyst di eToro, “continua la sua corsa al rialzo ed è ora scambiato ai massimi storici contro le principali valute come l’euro, la sterlina, il dollaro australiano, canadese e neozelandese e lo yen giapponese”. Per l’analista, “se il prezzo continua a seguire la traiettoria attuale, è possibile che entro la settimana si raggiungano i 69.000 dollari e un nuovo massimo storico rispetto al dollaro Usa”.

La forza che spinge i prezzi, sottolinea Peters, rimane “l’Etf bitcoin spot, che continua ad acquistare bitcoin in quantità significative. La quantità giornaliera acquistata è attualmente pari a 10 volte la nuova emissione giornaliera di bitcoin che viene messa in circolazione: la domanda sta rapidamente superando l’offerta. Inoltre, le metriche on-chain che misurano le riserve sugli exchange, ossia il numero totale di bitcoin detenuti negli scambi di criptovalute, continuano a diminuire, con un calo dello 0,25% negli ultimi sette giorni. Un calo delle riserve è generalmente percepito come positivo per i prezzi dei bitcoin, in quanto indica una pressione di vendita potenzialmente inferiore”.

L’impatto degli Etf spot sulle criptovalute

Il 2024 della critto-finanza si è aperto con l’approvazione degli Etf spot su bitcoin da parte della Sec. Lo scorso 10 gennaio, infatti, l’autorità di Borsa americana, guidata da Gary Gensler, ha dato il “via libera” a tutte le richieste di approvazione di Etf spot su Bitcoin provenienti dalle principali case di investimento.

“L’azione della Commissione si limita agli Etf che detengono una commodity non sicura, il bitcoin. Non deve in alcun modo indicare la volontà della Commissione di approvare standard di quotazione per i titoli delle criptovalute”, ha affermato Gensler a gennaio. “Né l’approvazione segnala alcunché in merito alle opinioni della Commissione sullo status di altri asset cripto secondo le leggi federali sui titoli o sull’attuale stato di non conformità di alcuni partecipanti al mercato degli asset cripto con le leggi federali sui titoli. Come ho detto in passato, e senza pregiudicare alcun asset crittografico, la stragrande maggioranza degli asset crittografici sono contratti d’investimento e quindi soggetti alle leggi federali sui titoli”.

Ma, nonostante tutti gli appelli alla cautela, il via libera agli Etf rilasciato dalla Sec ha spinto in alto le quotazioni delle criptovalute, anche perché gli Etf spot su bitcoin rappresentano l’unico modo per diversi investitori istituzionali (e per gli investitori più “tradizionali”) per avere una esposizione a questa categoria di asset. Gli analisti si attendono che l’afflusso di liquidità sarà significativo nel prossimo futuro.