Dell, terzo trimestre da record: i ricavi salgono del 21% a 28,4 miliardi - CorCom

L’Infrastructure solutions group ha registrato entrate trimestrali di 8,4 miliardi di dollari (+5%) e il terzo trimestre consecutivo di crescita positiva dei ricavi anno su anno, grazie a un’accelerazione negli investimenti It dei clienti. Le revenue dello storage ammontano a 3,9 miliardi (+1%). I ricavi da server e networking sono pari a 4,5 miliardi (+ 9%); è il quarto trimestre consecutivo di crescita anno su anno.

L’utile operativo di questa business unit è 892 milioni. Dell si aspetta ulteriore crescita in questa attività grazie agli investimenti dei clienti in infrastruttura It e trasformazione digitale che traina la domanda per le soluzioni offerte da Dell e creano future opportunità di crescita per le innovazioni nelle telecomunicazioni, nel multicloud e nel 5G.

Dell ha anche indicato che i ricavi di VMware sono stati pari a 3,2 miliardi nel terzo trimestre, con un incremento del 10%; l’utile operativo è di 837 milioni.

Focus su multicloud e infrastrutture anche in modalità SaaS

Dell ha già messo a segno quest’anno un secondo trimestre da record. “Siamo riconosciuti per la nostra capacità distintiva di adattarci e cogliere le opportunità di crescita, come evidenziato dai nostri risultati”, ha evidenziato Jeff Clarke, vice presidente e co-chief operating officer di Dell Technologies, nel commentare i ricavi dello scorso trimestre. “Continuiamo a innovare e a supportare i clienti lungo il loro percorso di crescita, mantenendo il focus sulle soluzioni multi-cloud e sulle moderne infrastrutture fornite in modalità tradizionale e as-a-Service”.