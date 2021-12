Digital Markets Act, il Parlamento Ue chiede più paletti ai gatekeeper e sanzioni raddoppiate - CorCom

Un portale online potrebbe essere definito come un gatekeeper non solo quando funge da collegamento tra utenti commerciali e utenti finali ma anche quando funge da collegamento tra utenti finali. Inoltre il Parlamento Ue ha chiesto di aumentare le soglie di fatturato affinché una piattaforme possa essere designata come gatekeeper: da 6,5 miliardi all’anno ad 8 miliardi; e da 65 miliardi di capitalizzazione di mercato a 80 miliardi.

Rispetto al criterio riguardante il numero di utenti attivi sulla piattaforma i 45 milioni di utenti mensili – già previsti dalla proposta della Commssione – non dovranno essere più “attivi” e dovranno essere localizzati nell’Area economica europea (Eea) e non più nell’Ue. “Per utenti finali mensili si intende il numero medio di utenti finali mensili durante un periodo di almeno sei mesi nell’ultimo esercizio finanziario”, prevede ancora la proposta di modifica.

Se una piattaforma soddisfa tutti i criteri per essere definita gatekeeper dovrà inviare una notifica alla Commissione entro due mesi, anziché entro tre. In caso di mancata notifica o di notifica in ritardo la Commissione potrà comunque decidere riguardo la designazione con informazioni a disposizione.

La proposta di modifica ribadisce anche che le Pmi e le micro imprese non potranno essere definite gatekeeper.

Nelle sue valutazioni la Commissione dovrà infine tenere in considerazione anche “il grado di multi-homing tra imprese” e “la capacità dell’impresa di attuare strategie di conglomerato, in particolare attraverso la sua integrazione verticale o la sua leva significativa nei mercati collegati”.

Chiesto – tra gli obblighi per i gatekeeper – il divieto di pratiche che ostacolano la possibilità per l’utente finale di disiscriversi da un servizio della piattaforma principale.

Infine, la Commissione parlamentare ha chiesto di aprire alla possibilità che anche i servizi di assistenza vocale digitale, i browser web e le smart tv possano essere designati come gatekeeper.

Senza consenso non potrà esserci pubblicità targettizzata

L’Europarlamento ha anche chiesto – tra gli obblighi per i gatekeeper – il divieto di pubblicità targetizzata, a meno che non sia stato espresso un consenso da parte dell’utente. “Per i propri fini commerciali, e l’inserimento di pubblicità di terzi nei propri servizi” i gatekeeper dovranno, secondo la proposta di modifica, “astenersi dal combinare i dati personali allo scopo di fornire pubblicità mirata o micro-mirata, a meno che non sia stato espresso un consenso chiaro, esplicito, rinnovato e informato al gatekeeper in linea con la procedura prevista dal Regolamento (Ue) 2016/679 da parte di un utente finale non minorenne”.

La proposta di modifica aggiorna l’elenco degli obblighi per i gatekeeper, aggiungendone due relativi ai servizi pubblicitari offerti, ovvero piena trasparenza riguardo le condizioni tariffarie relative alle offerte effettuate dagli inserzionisti e dagli intermediari pubblicitari; i meccanismi di determinazione del prezzo e gli schemi per il calcolo dei corrispettivi nel processo d’asta.