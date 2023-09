Digital360 cresce in Spagna: perfezionata l’acquisizione di Omnitel e AdjudicacionesTic

Prosegue la crescita iberica di Digital360. La società benefit ha concluso, tramite la sua controllata spagnola Digital360 Iberia S.L. (posseduta integralmente), l’acquisizione di una quota pari al 51% della società Omnitel Comunicaciones S.L. (Omnitel) e del 55% della società AdjudicacionesTic S.L., entrambe con sede a Madrid. Le operazioni prevedono la possibilità di acquisire le restanti quote nel 2026, in concomitanza dell’approvazione del bilancio relativo all’anno 2025.

Gli accordi vincolanti erano stati siglati lo scorso maggio.

Omintel, supporto alle IT company

Omnitel (insieme alla controllata portoghese Omniprotic Portogallo) è un’importante agenzia che supporta le principali imprese tecnologiche operanti in Spagna e Portogallo nelle loro attività di marketing e vendita. Con una storia di oltre 25 anni, vanta un team multidisciplinare di risorse specializzate presenti a Madrid, Barcellona e Lisbona, per un’offerta di servizi che vanno dalla gestione di campagne di marketing digitale all’organizzazione di eventi, dalla gestione dei fondi di co-marketing per il canale alla gestione di attività in outsourcing per i grandi vendor tecnologici globali.

WHITEPAPER Metaverso e AI: nasce la nuova era del marketing esperienziale. Come? Scoprilo nella guida Martech E-Learning

Omnitel, consolidando anche i dati della sua controllata Omniprotic, ha chiuso il bilancio 2022 con un fatturato di 19,3 milioni di euro, circa 1 milione di Ebitda ed una posizione finanziaria netta creditoria di 0,2 milioni di euro.

AdjudicacionesTic, business intelligence per le gare di appalto

AdjudicacionesTic, invece, offre un servizio di business intelligence basato su una piattaforma proprietaria per la gestione delle gare d’appalto di servizi e soluzioni tecnologiche delle pubbliche amministrazioni in Spagna e Portogallo. Il servizio viene offerto in abbonamento a più di 400 clienti del settore tecnologico ed è affiancato da servizi di analisi dati e consulenza. L’azienda ha chiuso il bilancio 2022 con un fatturato di 0,9 milioni di euro euro, un Ebitda di 0,35 milioni di euro e una posizione finanziaria netta creditoria di 0,35 milioni di euro.

Operazioni strategiche l’espansione internazionale

“Con Omnitel e di AdjudicacionesTic cresce la nostra presenza nella penisola iberica, un’area con un mercato in forte espansione e ancora molto frammentato, ed entrano a bordo co-imprenditori in gamba motivati a realizzare insieme a noi un importante percorso di crescita – spiega Andrea Rangone, presidente di Digital360 – Le due acquisizioni sono strategiche per il nostro percorso di espansione internazionale focalizzato su paesi in lingua spagnola, in cui replicare il modello di business implementato con successo in Italia, basato su asset editoriali digitali e piattaforme tecnologiche di MarTech e SalesTech, con l’obiettivo di diventare il più grande fornitore di servizi di marketing e lead generation delle grandi aziende tecnologiche nell’area di Spagna e Latam”.

“Grazie alla chiusura dell’accordo, il progetto di Digital360 nella penisola iberica si arricchisce di un team straordinario – evidenzia Tommaso Prennushi, Ad di Digital360 Iberia – già pronto per il lancio in Spagna dei più innovativi servizi MarTech messi a punto in Italia e, in parallelo, per il lancio in Italia del tool di business intelligence Tenderstool per le gare della PA nel settore Ict messo a punto in Spagna. In questo modo i nostri clienti attuali e futuri avranno da oggi accesso ad un unico ‘one stop shop’ di soluzioni MarTech anche in Spagna e Portogallo”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA