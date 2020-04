E-commerce su misura di piccoli esercenti. A Roma via a DeliveryHome.it

“Mettere in contatto i negozi di Roma che in questo periodo fanno consegne a domicilio e i cittadini che chiedono di ricevere a casa cibo e altri beni”: è la presentazione che la sindaca di Roma Virginia Raggi fa su Facebook di deliveryroma.it, sito no profit creato da un team di giovani professionisti nel campo della comunicazione e della programmazione informatica, messo gratuitamente a disposizione degli esercizi commerciali”.

Il sito, spiega Marco Sabatini creatore del progetto, crea “un filo diretto tra gli esercizi commerciali che offrono servizi di consegne a domicilio”.

La community sulla piattaforma

FORUM PA 6- 11 luglio Innovazione e trasformazione digitale per la resilienza. Scopri il nuovo FORUM PA digitale Big Data CIO

“È un progetto temporaneo, messo in piedi durante l’emergenza coronavirus, per supportare l’imprenditoria romana pubblicizzando e facendo conoscere i servizi di delivery presenti in città – spiega Raggi -. Non a caso la piattaforma si chiama deliveryroma.it: al momento conta più di 566 negozi aderenti e oltre 17.200 persone iscritte al gruppo Facebook, diventato una vera e propria community. Ringrazio i protagonisti di questa iniziativa e tutti coloro che in queste settimane si stanno dando da fare con progetti utili alla comunità. Un’altra ‘bella abitudine’ che si aggiunge a quelle che abbiamo già raccontato sul sito RomaAiutaRoma”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA