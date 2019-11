Alibaba, Singles Day da record: vendite per oltre 30 mld di dollari

Ordini per 1 miliardo solo nel primo minuto. 12 miliardi nel corso della prima ora. Viaggia su cifre record il risultato raggiunto dal Singles Day di Alibaba la maxi-piattaforma cinese per l’e-commerce che sfida Amazon.

Il valore della merce venduta ha superato il record dell’anno scorso sforando i 30 miliardi di dollari. Il Singles Day – chiamato anche festival dello shopping Double 11 perché cade l’11 novembre – è il più grande “blitz” di shopping online che si consuma nell’arco delle 24 ore. Lo scorso anno le vendite – se raffrontate sul singolo giorno – hanno superato quelle del Black Friday e del Cyber ​​Monday.

Per l’11esima edizione Alibaba ha aumentato il numero di articoli scontati e posto l’accento sul livestream, strategia di marketing che ha visto l’intervento di star come Kim Kardashian fare da testimonial per i prodotti.

Il Singles Day e la Trade War

Il nuovo record arriva in un momento di rallentamento dell’economia cinese e di forte concorrenza da parte dei rivali nazionali. Ma nemmeno la guerra fredda Usa-Cina ha allontanato gli utenti cinesi dai prodotti Usa: fra i prodotti più venduti (oltre alla versione 5G dello smartphone Mate 30 Pro di Huawei), iPhone XI Pro e Pro Max di Apple.

Gioielli e abbigliamento hanno fatto però la parte del leone fra le categorie di prodotti proposti dai rivenditori americani.

