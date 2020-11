Bezos vende (ancora) azioni Amazon. E incassa 3 miliardi di dollari

In pieno caos elettorale Jeff Bezos non si ferma e vende altre azioni di Amazon per un valore di oltre 3 miliardi di dollari. Risulta dai documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission. Il totale di titoli Amazon venduti solo quest’anno dal magnate ammonta a 7,2 miliardi di dollari.

Il Ceo del gruppo di e-commerce ha accelerato le vendite di azioni nell’ultimo anno. A febbraio Bezos ceduto più di 4,1 miliardi di dollari di azioni e in agosto altre 3,1 miliardi. Le vendite di questa settimana portano il suo incasso totale nel 2020 a oltre 10,2 miliardi di dollari finora: un notevole balzo dal 2019, quando Bezos ha venduto 2,8 miliardi di azioni.

L’uomo più ricco del mondo

Anche con l’ultima vendita l’imprenditore rimane l’imprenditore a più “ad alto valore” del mondo: possiede ancora più di 53 milioni di azioni per un valore di quasi 170 miliardi di dollari.

Le transazioni sono state effettuate come parte di un piano commerciale, secondo i documenti. Nessun commento da parte dell’azienda.

A cosa sono destinati gli incassi

Bezos aveva precedentemente annunciato l’intenzione di vendere circa 1 miliardo di dollari di azioni ogni anno per finanziare la sua start-up di missili, Blue Origin. Inoltre, il Ceo di Amazon a febbraio ha lanciato un Fondo per la Terra da 10 miliardi di dollari per combattere gli effetti del cambiamento climatico, che sovvenzionerà il lavoro di scienziati e attivisti.

Nononostante non abbia ancora annunciato i destinatari del fondo, secondo The Atlantic Bezos donerà 100 milioni di dollari ciascuna alle organizzazioni Nature Conservancy, Environmental Defense Fund, Natural Resources Defense Council e al World Wildlife Fund.

