Just Eat acquisisce Grubhub per 7,3 mld di dollari

Si consolida il mercato del food delivery sulla scia del picco di ordinazioni registrata con il Coronavirus. L’europea Just Eat acquisisce l’americana Grubhub con una transazione azionaria del valore di 7,3 miliardi di dollari. Nasce in questo modo il leader mondiale – esclusa la Cina – della consegna di cibo a domicilio, attivo in 25 Paesi.

L’accordo lascia a secco Uber che il 12 maggio scorso aveva lanciato a Grubhub un’offerta di acquisizione, poi finita nel nulla per il controverso percorso antitrust che si stava prospettando.

La nuova società che nascerà dalla fusione della società anglo-olandese Just Eat Takeaway.com e la concorrente Grubhub sarà realizzata, fanno sapere le aziende in una nota congiunta, “intorno ai quattro principali mercati di consegna dei pasti a domicilio: Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi e Germania”.

Gli azionisti Grubhub riceveranno ognuno l’equivalente di 0,6710 azioni del gruppo anglo-olandese per un’azione della società americana: in questo modo il titolo Grubhub sale a a 75,15 dollari.

Prevista la chiusura dell’accordo nel primo trimestre del 2021, dopo l’ok dell’antitrust Usa che però, secondo gli analisti, dovrebbe dare il via libera. La nuova società avrà sede ad Amsterdam.

I vertici della nuova società

Matt Maloney, Ceo e fondatore di Grubhub, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Just Eat Takeaway.com e guiderà le attività del gruppo combinato in tutto il Nord America. Jitse Groen, Ceo e fondatore di Just Eat Takeaway.com, guiderà il business combinato a livello globale.

L’azienda a europea ha presentato un’offerta a Grubhub un’offerta “che non si può rifiutare” fornendo “forza finanziaria e flessibilità”, ha detto il Ceo Maloney, riferisce Reuters.

Gli esperti affermano che il consolidamento è atteso da tempo nel settore delle consegne di ristoranti negli Stati Uniti, dove la domanda è in aumento anche sulla scia del coronavirus che ha costretto all’isolamento.

Nel 2019 Just Eat Takeaway ha registrato un fatturato di 1,5 miliardi di euro, rispetto agli 1,2 miliardi di euro di Grubhub.

Le società hanno dichiarato che la crescita degli ordini è aumentata del 41% nei principali mercati delle società in aprile e maggio.

