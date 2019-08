Mashfrog alla conquista del mercato Uk

E-commerce e digital marketing: sono i due focus su cui si concentra Mashfrog Commerce, nuova digital agency del Gruppo Mashfrog, con base a Londra. Sede londinese perché, annota la società, “il mercato e-commerce britannico è il secondo al mondo per ampiezza e dinamicità dopo quello statunitense”. La società è già partner certificato BigCommerce, qualifica che la divisione del Gruppo si aggiudica in UK e, per prima, anche in Italia e Spagna, assicurandosi così uno strumento importante per affrontare le sfide di un mercato competitivo ed in costante crescita.

L’agenzia conta sull’expertise del Gruppo e delle aziende specializzate che lo compongono, delle competenze di 350 professionisti, tecnologie all’avanguardia sviluppate in house. Quanto a BigCommerce, si tratta di una piattaforma internazionale nata nel 2009 che offre consulenza, tecnologia e soluzioni modello SaaS per brand che vogliono sbarcare nell’e-commerce.

L’ingresso nella piattaforma internazionale è per Mashfrog una leva di crescita e una chiave d’accesso a potenziali clienti in tutti i settori.

La guida di Mashfrog Commerce è affidata ad Alex Ford, esperto di retail digital transformation e da 10 anni in prima linea come sales e marketing manager in ambito e-commerce.

Lavorando in sinergia con i team del Gruppo Mashfrog, in particolare con le società The Innovation Factory guidata da Pablo Liuzzi, e Mamadigital, l’agenzia di digital marketing e advertising online guidata da Simone Rinzivillo, Mashfrog Commerce punta a un fatturato di circa 1,4 milioni di sterline entro il 2020 e l’espansione sui mercati UK e Nord Europa.

Mashfrog Group punta in questo modo all’espansione. Previsto un fatturato consolidato 2019 pari a circa 35mln di euro.

@RIPRODUZIONE RISERVATA