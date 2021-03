Startup innovative, Amazon lancia la prima call europea. In palio 100mila euro - CorCom

Si chiama Amazon Launchpad Innovation Awards il primo concorso europeo lanciato dall’azienda di e-commerce e destinato a startup emergenti e innovative. In palio un premio di 100mila euro. “E’ un appello a tutti i change maker – fa sapere l’azienda -. Sosteniamo le startup che portano l’innovazione nella quotidianità con prodotti all’avanguardia. Prodotti che non appartengono ancora al futuro, ma gli danno forma”.

Ecco chi può candidarsi

Possono candidarsi – in lingua inglese – le startup di tutta Europa che vendono prodotti fisici ai clienti: c’è tempo fino al 28 marzo iscrivendosi sulla pagina dedicata. Una giuria nominerà le prime cinque startup più innovative da una classifica di 15 finaliste.

Le finaliste vinceranno ciascuna un premio di 10mila euro, l’accesso gratuito ad Amazon Launchpad per un anno e visibilità sulla pagina dedicata agli Amazon Launchpad Innovation Awards. Inoltre, la “Startup dell’anno” più votata dal pubblico tra le cinque startup più innovative riceverà un premio aggiuntivo di 90mila euro.

Una spinta alle startup europee

“L’innovazione fa parte della nostra cultura. Continuiamo a inventare per conto dei clienti, ma siamo anche la destinazione di nuovi prodotti innovativi provenienti da startup e piccole imprese – dice Xavier Flamand, Director Eu Seller Services -. Dal suo lancio, Amazon Launchpad ha supportato oltre 2mila startup in tutta Europa”.

Le startup che vogliono partecipare agli Amazon Launchpad Innovation Awards devono essere costituite in un paese dello Spazio Economico Europeo, Regno Unito o Svizzera, avere meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo complessivo inferiore a 10 milioni di euro e operare da meno di 10 anni.

La giuria selezionerà i prodotti in base alla loro estetica, design, unicità e differenziazione. Saranno inoltre valutati come criteri di giudizio anche gli aspetti di sostenibilità sociale, ecologica ed economica.

La giuria è composta da cinque esperti del settore, sia interni che esterni ad Amazon, tra cui Andy Fishburn, amministratore delegato Virgin Start-up; Greg Williams, caporedattore di Wired UK; Jamie Siminoff, Ceo di Ring; Aditi Singh, dg Amazon Launchpad Europe; e Ryan Frank, Head of Marketplace di Amazon in Spagna.

Come funziona Amazon Launchpad

Il programma Amazon Launchpad è stato lanciato nel 2015 ed è ora disponibile in Europa in Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna e Paesi Bassi, nonché negli Stati Uniti, Canada, Messico, India e Australia. Ha supportato il lancio di oltre 2.000 startup in Europa e ora ci sono circa 12.000 prodotti disponibili su Amazon.it in oltre 30 categorie. In questi anni ha collaborato con oltre 200 società di venture capital, acceleratori di start-up e piattaforme di crowdfunding per aiutare le startup a sviluppare i propri prodotti.

Tra le startup italiane che stanno già utilizzando Amazon Launchpad, Visual Note, basata a Milano, mette a disposizione dei clienti un dispositivo per imparare a suonare la chitarra. L’emiliana PlayWood, invece, è specializzata in arredi innovativi realizzati tramite connettori-morsetti e pannelli che danno la possibilità di personalizzare ogni mobile e creare soluzioni fatte su misura, adattabili a qualsiasi ambiente o necessità.

