Facebook, in arrivo strumenti innovativi per la comunicazione aziende-consumatori - CorCom

Una serie di nuovi strumenti di sviluppo, tra cui diverse funzionalità di messaggistica per le aziende, è in arrivo su Facebook. Lo ha annunciato la stessa società durante la recente conferenza per sviluppatori di software FB: primo evento organizzato dal 2019, dal momento che la pandemia aveva costretto l’azienda a cancellare l’appuntamento dello scorso anno.

Durante l’incontro Facebook ha sottolineato l’importanza delle nuove funzionalità che aiutano le aziende a comunicare con i consumatori direttamente tramite i suoi servizi di messaggistica. Si tratta di un obiettivo chiave per Facebook, che sta cercando di consentire più transazioni di e-commerce direttamente sui suoi servizi e consentire alle aziende di gestire più assistenza clienti tramite Messenger, WhatsApp e Instagram.

Comunicazioni più semplici da gestire

Facebook, in particolare, ha annunciato che tutte le aziende avranno ora accesso all’interfaccia del programma applicativo, o Api, per la messaggistica su Instagram. Ciò renderà più semplice per le aziende automatizzare e gestire la comunicazione di messaggi diretti con gli utenti. Ad esempio, le aziende potrebbero creare risposte automatiche o flussi di lavoro per domande o richieste comuni dei consumatori come “Qual è la tua politica di restituzione?” o “Traccia il mio ordine” prima che inizi una chat con un rappresentante dal vivo.

Esistono già questi tipi di strumenti per consentire alle aziende di inviare messaggi alle persone tramite WhatsApp o Messenger, ma ora saranno anche in grado di creare esperienze di messaggistica simili su Instagram.

Non solo. Facebook ha anche annunciato una serie di nuovi strumenti per WhatsApp. Questi includono messaggi di elenco, che consentono alle aziende di fornire ai consumatori un menu di un massimo di 10 opzioni mentre comunicano. La società ha anche annunciato i pulsanti di risposta, che consentono agli utenti di scegliere risposte prescritte mentre comunicano con le aziende.

La società ha anche annunciato un onboarding più rapido per la sua Api WhatsApp Business, in modo che le aziende possano prepararsi per iniziare a inviare messaggi ai consumatori in pochi minuti. Il processo richiedeva settimane.

Come parte del suo sforzo per abilitare più funzionalità di realtà aumentata per gli utenti, Facebook ha inoltre annunciato mercoledì il suo programma beta Multipeer Api. Questa tecnologia consentirà agli sviluppatori di software di creare effetti Ar che funzionano in modo sincrono per più utenti contemporaneamente.

Quindi, ad esempio, gli utenti potrebbero saltare su una videochiamata di gruppo su Messenger e applicare un filtro Ar creato utilizzando l’Api Multipeer. Tale filtro si applicherebbe quindi a tutti i partecipanti alla videochiamata.

Strumenti per la digital trasformation delle Pmi

Facebook e Touring Club Italiano, intanto, rinnovano la collaborazione a supporto della digitalizzazione delle piccole imprese italiane nei 252 borghi Bandiera Arancione, il marchio di qualità turistico-ambientale con il quale il Touring Club Italiano certifica i piccoli borghi dell’entroterra ricchi di storia, cultura e tradizioni.

La partnership, avviata nel 2020, nasce per rispondere alle esigenze di formazione, soprattutto sul digitale, delle Pmi presenti nei borghi. L’iniziativa si propone, infatti, di dare un sostegno concreto ai commercianti dei borghi Bandiera Arancione che si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità.

Sono diversi i materiali e gli strumenti che Facebook e Touring Club Italiano rendono disponibili alle piccole imprese che vogliono digitalizzarsi: una sezione dedicata al turismo all’interno dell’hub online di #piccolegrandimprese, con materiali formativi e video training on-demand in continuo aggiornamento; uno strumento di diagnosi digitale gratuito, all’interno dell’hub, per valutare il proprio grado di digitalizzazione e ottenere un piano d’azione digitale personalizzato; un webinar gratuito, dal titolo “Facebook tourism open day”, che si svolgerà Il 10 giugno, e che verrà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook di Binario F, con supporto in live-chat degli gli esperti di Facebook e dei partner.

Nel webinar verrà spiegato come stabilire una propria presenza online su Facebook e Instagram, come creare le propria vetrina virtuale con Shop e come usare Messenger e WhatsApp Business per comunicare con i clienti. Inoltre gli esperti di Shopify spiegheranno come creare in pochi passi un proprio e-commerce da collegare a Facebook e Instagram.

