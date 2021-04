Gaming, Tencent Timi da record: 10 miliardi di entrate - CorCom

E’ Tencent’s Timi Studios il più grande sviluppatore del mondo in ambito Gaming: con i suoi 10 miliardi di dollari di entrate, il produttore dei famosi videogiochi Honor of Kings e Call of Duty Mobile si posizionerebbe infatti al primo posto a livello globale. La notizia, riferita da Reuters, era già stata prevista dagli analisti di settore, e ora si conferma come solida base per le ambizioni della società cinese di andare oltre i giochi per dispositivi mobili e competere direttamente con i “pesi massimi” globali che sviluppano costosi titoli “AAA” su piattaforme come computer desktop, PlayStation di Sony, Switch di Nintendo e Xbox di Microsoft.

In arrivo studi a Los Angeles per creare contenuti propri

In una comunicazione dello scorso mese, un ingegnere di Timi ha affermato che la società mira a creare un nuovo gioco AAA che assomigli alla comunità virtuale del film Ready Player One e che “competerà testa a testa contro grandi potenze del Giappone, della Corea, Europa e Stati Uniti”. Tencent sta costruendo studi all’estero, tra cui uno per Timi e uno per Lightspeed e Quantum, entrambi a Los Angeles, con l’obiettivo di creare contenuti con proprietà intellettuale originale che abbia un appeal globale.

Tencent mira infine a ricavare metà delle sue entrate di gioco dall’estero, dal 23% nel quarto trimestre del 2019, cifra più recente disponibile.

Da Timi il 40% delle entrate

Tencent ha registrato 156,1 miliardi di yuan (23,79 miliardi di dollari) di entrate complessive da giochi online nel 2020. I proventi di Timi hanno rappresentato il 40% delle entrate, mentre il suo studio Lightspeed e Quantum, lo sviluppatore di Pubg Mobile, un altro gioco di grande incasso, ha contribuito per il 29%. Il 26% proveniva invece dalla pubblicazione per altri sviluppatori, mentre Aurora Studios Group, potenziato dal suo titolo Moonlight Blade Mobile, ha contribuito per il 3%.

Tencent, che ha beneficiato di un’impennata nel pagamento dei giocatori, ha detto che la scorsa settimana le entrate dei suoi giochi online sono aumentate del 29% a 39,1 miliardi di yuan nel quarto trimestre.

