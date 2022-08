Guerra Ucraina, Dell e Ericsson chiudono le attività in Russia

Dell fornisce in particolare i suoi server alle imprese russe. L’azienda ha appena comunicato i risultati del secondo trimestre dell’anno fiscale 2023 con un fatturato record di 26,4 miliardi di dollari , in aumento del 9%. A trainare la crescita sono le divisioni Client Solutions Group (Csg) e Infrastructure Solutions Group (Isg). La società ha generato un risultato operativo di 1,3 miliardi di dollari, in crescita del 25%, e un risultato operativo non-Gapp pari a 2 miliardi di dollari, +4%.

Ericsson a febbraio aveva temporaneamente sospeso le attività in Russia per poi congelarle a tempo indeterminato ad aprile. Il vendor ha tuttavia tenuto i circa 400 dipendenti locali in ferie pagate. Ora, secondo il quotidiano russo Kommersant, trasferirà parte del personale di supporto in una nuova società creata dai suoi top manager in Russia – una notizia non confermata da Ericsson.

L’impatto sui conti ci sarà: l’azienda svedese ha comunicato l’accantonamento di 900 milioni di corone (87,48 milioni di euro) legato alla sospensione delle sue attività russe. Il business nel Paese rappresenta comunque solo il 2% del fatturato totale dell’azienda, secondo Bloomberg.