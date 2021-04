Ibarra lascia Sky e va a capo di Engineering - CorCom

Maximo Ibarra lascia Sky. Una notizia che arriva a sorpresa, a poco più di un anno dallo sbarco nella media company e in un momento peraltro delicato – l’azienda ha illustrato nei giorni scorsi ai sindacati il piano da 300 milioni di risparmi che prevede uscite per 2.500-3.000 lavoratori.

Le voci di un’uscita di scena del manager erano circolate ma è stata Engineering Ingegneria Informatica a darne conferma in una nota in cui si annuncia che Ibarra sarà nominato nuovo ceo a seguito dell’annuncio delle dimissioni dell’attuale presidente e ceo Paolo Pandozy che diventeranno operative con il trasferimento delle deleghe a Ibarra al termine del periodo di affiancamento. La nomina di Ibarra a nuovo ceo della società romana sarà ratificata dall’Assemblea degli azionisti il prossimo 29 aprile, fa sapere la società.

“Gli azionisti e il Cda di Engineering Ingegneria Informatica ringraziano Paolo Pandozy per aver guidato il Gruppo nella sua costante crescita con competenza e visione in questi decenni portandolo a divenire leader nella trasformazione digitale. Al contempo accolgono Maximo Ibarra con entusiasmo anche per il duplice ruolo che assumerà”, si legge nella nota di Engineering

Maximo Ibarra – comunica inoltre la società – oltre al ruolo di ceo di Engineering sarà anche partner dei fondi azionisti, Bain Capital e Neuberger Berman “avviando così un percorso imprenditoriale”.

Ibarra è attualmente membro del cda di Mediobanca, insegna marketing digitale alla Luiss Guido Carli e guida la task-force Digital Transformation del B20.

Sky a caccia del nuovo ceo. Intanto le redini passano a Stephen van Rooyen

Intanto in casa Sky è gia scattata la ricerca del nuovo ceo: in una comunicazione interna l’executive vice president e ceo di Uk & Europe di Sky, Stephen van Rooyen, ha comunicato che Ibarra resterà in azienda fino a fine luglio e che “fino all’individuazione di un nuovo amministratore delegato, la cui ricerca è già avviata, guiderò il lavoro del leadership team con il prezioso supporto di Karl Holmes, Coo Europe. Nell’ultimo anno non ho potuto passare, come avrei voluto, del tempo in Italia a causa del Covid e non vedo l’ora di esserci più spesso per aiutare la squadra, insieme a Karl, in questa fase di transizione. Unitevi a me nel ringraziare Maximo per il contributo che ha dato a Sky Italia e facciamogli un in bocca al lupo per la sua nuova avventura professionale”.

