Ibm accelera sullo spin off dei servizi: a fine anno via a Kyndryl - CorCom

Si chiamerà Kyndryl la nuova società indipendente frutto della separazione di Ibm dalle sue attività di Managed Infrastructure Services, separazione che dovrebbe avvenire entro la fine del 2021. È la stessa azienda a comunicarlo con una nota.

L’etimologia del nuovo brand

Kyndryl, si legge nel documento, è un adattamento moderno di due parole che sono centrali per l’identità e la missione della nuova società. “Kyn” deriva dalla parola kinship (parentela) e fa riferimento alla convinzione che le relazioni con le persone – dipendenti, clienti e partner – siano al centro della strategia e che le relazioni durature debbano essere costruite e coltivate. “Dryl” nasce da tendril (viticcio), evocando una continua crescita e l’idea che – insieme a clienti e partner – l’azienda stia sempre lavorando per far progredire il progresso umano.

“La creazione di un nome è solo l’inizio del nostro viaggio come marchio”, ha affermato Maria Bartolome Winans, Chief Marketing Officer di Kyndryl. “Ci aiuterà a identificarci e sosterrà il riconoscimento, ma il significato del nome sarà costruito e migliorato nel tempo dai nostri comportamenti, aspirazioni e azioni e da ciò che consentiamo ai nostri clienti di fare. La nostra visione è quella di essere l’azienda leader che progetta , gestisce e modernizza l’infrastruttura tecnologica critica delle aziende e istituzioni più importanti del mondo, alimentando in ultima analisi il progresso umano”.

Una strategia incentrata su partner e talenti

Martin Schroeter, amministratore delegato della nuova entità, ha aggiunto: “Kyndryl evoca lo spirito di vera partnership e crescita. I clienti di tutto il mondo conosceranno Kyndryl come un marchio che gestisce i sistemi vitali al centro del progresso e un’azienda indipendente con i migliori talenti globali del settore”. L’azienda avrà sede a New York City. “La decisione di basare il nostro team aziendale in uno dei centri urbani più vivaci e globali del mondo sottolinea il nostro impegno per la salute economica delle città”, ha precisato Schroeter.

In qualità di azienda indipendente, Kyndryl aprirà alleanze con un ecosistema diversificato di partner tecnologici leader. Con i talenti più esperti del settore e una base globale di 4.600 clienti, inclusi alcuni degli ambienti tecnologici più complessi al mondo, Kyndryl è in una posizione unica per aiutare i clienti a creare capacità digitali forti, sicure, resilienti e adattive.

