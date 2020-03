Il Rapporto Clusit in diretta sulla piattaforma di Digital360

Prosegue l’impegno di Digital360 per consentire la continuità operativa in questi tempi di emergenza. Dopo l’adesione al progetto solidarietà digitale della ministra dell’Innovazione Paola Pisano e il rafforzamento dei servizi remotizzati, il gruppo ha messo a disposizione la propria piattaforma tecnologica e i propri servizi ad Astrea, per organizzare completamente online l’evento annuale di presentazione del Rapporto Clusit – Associazione italiana per la sicurezza informatica.

L’evento di Astrea, che si è tenuto il 17 Marzo, è stato caratterizzato da una diretta di due ore, dalle 9.30 alle 11.30, a cui si sono collegati via Internet 750 partecipanti, con la partecipazione di tutti i relatori da remoto. Si sono susseguiti così in un dinamico palinsesto in streaming, diversi speech frontali e una tavola rotonda, su una piattaforma che ha consentito anche la condivisione di tutte le slide e l’interazione e le discussioni con i partecipanti.

“Il successo della presentazione online del Rapporto Clusit 2020 dimostra le opportunità offerte dal digitale per organizzare eventi in streaming in grado di coinvolgere un numero elevato di persone da remoto – spiega Andrea Rangone, Amministratore delegato di Digital360 – Molte aziende stanno scoprendo in questi giorni difficili la possibilità di trasformare eventi in presenza di vari format in webinar, convegni online e tavole rotonde digitali, assicurando la partecipazione e il coinvolgimento di tutti. Come Digital360 abbiamo scelto di potenziare tutti i servizi digitali per offrire alle aziende un supporto concreto e rapido per la gestione della crisi e assicurare la continuità delle attività”.

La piattaforma tecnologica di Digital360 permette di trasformare qualsiasi format di evento in presenza fisica in un evento digitale ed è stata usata da Astrea per la presentazione del Rapporto Clusit, che richiama ogni anno più di duemila persone da tutta Italia.

L’adesione al progetto di solidarietà digitale

Digital360 rende disponibile la registrazione del webinar realizzato il 5 marzo 2020 dal titolo “Smart Working ai tempi del Coronavirus: la testimonianza delle aziende e come trasformarlo in cambiamento reale”.

Online anche due videocorsi, uno per aziende private e uno per enti pubblici, per supportare le persone nell’adozione dello smart working. Il webinar ha l’obiettivo di raccontare come le aziende stanno affrontando l’emergenza Coronavirus ricorrendo al lavoro agile attraverso le testimonianze di Zurich e A2A e approfondire gli aggiornamenti normativi definiti dal Dpcm 1 Marzo con il contributo di Francesca Gagliarducci, vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I videocorsi puntano a creare consapevolezza sul tema dello smart working e di fornire suggerimenti e consigli concreti a tutti gli smart worker sia in termini di gestione della propria giornata lavorativa, sia in termini di salute e sicurezza.

A questo link è disponibile la registrazione del webinar “Smart Working ai tempi del Coronavirus: la testimonianza delle aziende e come trasformarlo in cambiamento reale”. Il videocorso per aziende private “Smart Working per l’emergenza Coronavirus” può essere fruito sul sito 360digitalskill.it nella sezione videocorsi, previa iscrizione. Il videocorso per enti pubblici “Smart Working | Consigli pratici per abilitare il lavoro agile” può essere fruito sulla piattaforma Fpa Digital School.

Più advisory e servizi remotizzati

Per far fronte all’improvviso cambiamento di scenario economico ed organizzativo, Digital360 ha potenziato i suoi servizi digitali con un duplice obiettivo: garantire la continuità di tutte le attività del Gruppo e offrire ai propri clienti un concreto supporto per la gestione della situazione di crisi e per assicurare la continuità delle attività aziendali. Relativamente ai servizi interni, la società è passata al completo utilizzo dello smart working, sfruttando al massimo tutti gli strumenti di eCollaboration, eLearning e digital meeting per consentire lo svolgimento efficace del lavoro quotidiano.

Sul fronte dei servizi esterni, è stata potenziata in particolare l’offerta sul mercato su quattro fronti:

servizi di advisory alle aziende e alle pubbliche amministrazioni, per adottare lo smart working. In particolare, è stato progettato uno “Smart Working Emergency Kit” , che consente di supportare velocemente le organizzazioni nell’adozione corretta del lavoro agile, dal punto di vista giuslavoristico, organizzativo e tecnologico e con percorsi formativi ad hoc per aiutare le persone a migliorare le modalità di lavoro a distanza;

In particolare, è stato progettato uno , che consente di supportare velocemente le organizzazioni nell’adozione corretta del lavoro agile, dal punto di vista giuslavoristico, organizzativo e tecnologico e con percorsi formativi ad hoc per aiutare le persone a migliorare le modalità di lavoro a distanza; servizi per organizzare webinar online, convegni complessi completamente in streaming, tavole rotonde digitali . È stato in particolare messo a punto un kit di intervento per trasformare qualsiasi format di evento in presenza fisica già pianificato in un equivalente evento digitale, per evitarne l’annullamento;

. È stato in particolare messo a punto un kit di intervento per trasformare qualsiasi format di evento in presenza fisica già pianificato in un equivalente evento digitale, per evitarne l’annullamento; servizi di formazione a distanza, basati sulla piattaforma di smart learning 360DigitalSkill , incentrati in particolare sull’emergenza in corso e su possibili azioni per gestirla al meglio a livello aziendale;

, incentrati in particolare sull’emergenza in corso e su possibili azioni per gestirla al meglio a livello aziendale; servizi di advisory completamente remotizzati in ambito legale, audit & compliance e cybersecurity.

