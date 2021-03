Italia regina d’Europa per aziende a più elevato tasso di crescita - CorCom

L’Italia è il primo Paese in Europa per numero di aziende a più elevato tasso di crescita nella classifica del Financial Times “1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2021”. Un risultato eccezionale raggiunto dal nostro Paese per la prima volta con 269 aziende classificate: al secondo posto si piazza la Germania con 203 aziende, seguita dalla Francia con 164. Londra è la città con il maggior numero di aziende in rapida crescita (71), seguita da Parigi (46) e Milano (36).

Realizzata in collaborazione con Statista, la classifica del Financial Times annovera le aziende a più elevato tasso di crescita in termini di fatturato e non solo. Per entrare nel ranking è necessario un modello di business scalabile e adatto all’internazionalizzazione, capacità rispondere in modo innovativo ai bisogni tradizionali ed emergenti delle comunità, resilienza e modelli agili di organizzazione interna.

In termini di settori industriali, l’energia occupa il primo posto e la classifica riflette ancora una volta la crescita raggiunta dalle imprese tecnologiche, che dominano con 218 ingressi, rispetto alle 189 dello scorso anno. E si sale a 290 se si aggiungono le aziende che operano nei settori fintech e e-commerce.

Fra le aziende in classifica ci sono Bending Spoons, l’azienda balzata agli onori della cronaca con la app Immuni, la cybersecurity company 7Layers di recente acquisita da Fastweb e il Gruppo Mashfrog che fa capo all’imprenditore Edoardo Narduzzi. Si fanno strada le aziende operative nell’e-commerce, sull’onda della pandemia

Ecco le aziende delle categorie Technology, Tlc, E-commerce

elenco per posizione in classifica

37 Gellify Technology

39 Mg Project Telecoms

68 Mia-Platform Technology

79 Bending Spoons Technology

90 Alias Group Technology

125 Ubiquicom Technology

130 Ayes Technology

141 Atecnica E-commerce

146 Sixth Sense Technology

155 Contrader Technology

174 Everli E-commerce

195 Computers Parts E-commerce

204 Fashion Commerce E-commerce

210 Global Work Telecoms

221 Crystalnet E- commerce

243 Brandon Group E-commerce

244 Vmway Technology

257 Uqido Technology

279 Nethive Cyber Security

385 Agile Lab Technology

390 Master Group Telecoms

401 Gruppo Tera E-commerce

403 Doit Technology

446 Bomax Telecoms

456 Crispy Bacon Technology

457 Ddm Solutions Technology

462 Gantel Telecoms

495 Yocabe E-commerce

503 DND Disribuzione E-commerce 320

514 Medinet Telecoms

588 Targa Telematics Technology

595 Temera Technology

667 E-Novia Technology

694 Iungo Technology

724 Florence Consulting Group Technology

737 E.D. Elettronica Dedicata Technology

751 Quence Technology

752 Next04 Technology

766 Venticento Cyber Security

775 Intech Microwaves Telecoms

792 7Layers Cyber Security

811 Antherica Technology

840 Information Sharing Company Technology

859 Mailup Technology

878 Mashfrog Group Technology

894 Nohup Technology

907 Brand Id (Axians) Telecoms

944 Coolshop Technology

982 Keytech Cyber Security

@RIPRODUZIONE RISERVATA