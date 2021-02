La classifica “fake” degli hotel francesi costa a Google una multa da oltre 1 milione di euro - CorCom

Aver stilato una classifica “ingannevole” degli alberghi francesi costerà caro a Google. La società di Mountain View ha infatti accettato di pagare una multa di 1.1 milioni di euro per rimediare all’errore.

Nel 2019, in seguito a un esposto di alcuni albergatori che avevano osservato una classifica “ingannevole” delle strutture ricettive, la Direzione generale della concorrenza d’Oltralpe ha avviato un’inchiesta sul motore di ricerca dalla quale è emerso “un carattere ingannevole della classifica degli hotel da parte di Google“. La classifica conteneva oltre 7.500 strutture e “creava una grande confusione rispetto a quella ufficiale di ‘Atout France’, non soltanto per come si presentava, ma anche perché utilizzava in maniera identica il meccanismo delle stelle attribuite, da una a cinque”, si legge ancora nel comunicato.

Le società Google Ireland e Google Francia hanno quindi corretto le loro pratiche e, previo accordo della Procura di Parigi, “hanno accettato di pagare una sanzione amministrativa pari a 1.1 milioni di euro nell’ambito di una transazione penale”, ha aggiunto lo stesso Servizio in una nota.

