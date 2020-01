Gaming online, Italia in pole ma bisogna potenziare le reti in fibra

“L’Italia con i suoi numerosi ingegneri qualificati e le sue ben note competenze nel design e nella creatività ha tutte le possibilità di avere successo nel settore del gaming”: lo ha detto Sara Dahlsten, Consigliere dell’Ambasciata di Svezia a Roma, in occasione dell’evento “Sweden’s Game boom- The secret to the success story” organizzato dall’Ambasciata Svedese in Italia e dall’associazione Swedish Game Industry.

Con una crescita del 33% ed un giro d’affari di 2 miliardi di euro nel 2018, la Svezia è fra i Paesi più attivi nell’industria del gaming: 41 le nuove compagnie e oltre 600 le nuove assunzioni legate al comparto.

“La stretta collaborazione tra industria, università e Stato – il cosiddetto modello a tripla elica – offre vantaggio competitivo e crea una combinazione di alto livello, nuovi modelli di business e spinge gli adeguamenti della legislazione”, ha spiegato Dahlsten. Dopo la Silicon Valley – ha evidenziato il Consigliere – Stoccolma è il centro tecnologico più prolifico del mondo su base pro capite – leader nel numero di start-up e dei cosiddetti “unicorni”, startup valutate oltre 1 miliardo di dollari. “L’industria dei giochi racchiude in sé tutti questi aspetti: importanza dell’innovazione, dell’infrastruttura digitale e dell’espansione globale. È anche un’industria altamente creativa e persino una forma d’arte. E per questo l’Italia ha grandi potenzialità”.

Stando ai dati presentati in occasione dell’evento capitolino – l’industria italiana del gaming vale 1,8 miliardi di euro (2018) ma per lo sviluppo e la crescita del comparto è necessario intervenire prevedendo ad esempio agevolazioni fiscali per gli sviluppatori. Determinante accelerare sulla realizzazione delle reti in fibra: senza banda ultralarga sarà infatti impossibile sostenere lo sviluppo dell’industria del gaming online che necessita di adeguata capacità in termini di velocità e latenza per una customer experience soddisfacente.

E bisognerà anche favorire le relazioni con partner internazionali. Fra le operazioni più rilevanti frutto delle relazioni Italia-Svezia l’acquisizione, nel 2019, dell’italiana Milestone da parte della svedese Thq Nordic, società il cui valore è stimato in 2,2 miliardi di euro.

