Messaggistica, dispositivi e Tv: si amplia l’alleanza Vodafone-Google

Servizi di messaggistica, dispositivi Pixel e piattaforme TV. Sono queste le tre aree strategiche al centro dell’ampliamento della partnership tra Vodafone e Google in Europa. L’estensione dell’accordo tra le società consentirà ai clienti Vodafone di avvantaggiarsi, si legge in una nota, “di nuove e ricche esperienze di messaggistica attraverso l’adozione di Google Jibe Cloud per potenziare l’utilizzo di Rich Communications Services”. L’accordo introdurrà inoltre il telefono Pixel 7 nei negozi Vodafone e svilupperà funzionalità Vodafone per le altre categorie di Pixel. Ancora, Android TV sarà adottato come piattaforma privilegiata per l’offerta televisiva di Vodafone in nove paesi. L’accordo “ampliato” consentirà inoltre a Google, sottolinea l’operatore Tlc, “di sfruttare ulteriormente la potenza delle reti in fibra e 5G di Vodafone”.

Le novità sul fronte messaging

I messaggi di Google, alimentati da Jibe Cloud, diventeranno l’app di messaggistica predefinita su tutti i dispositivi Android applicabili venduti tramite i canali di vendita di Vodafone. Gli utenti Vodafone potranno avvalersi di una esperienza di messaggistica interattiva grazie al supporto dello standard Rich Communication Services su tutti gli smartphone Android, indipendentemente dal modello o dalla rete mobile. Lo standard Rcs include il supporto di foto e video di alta qualità, le ricevute di lettura, la messaggistica di gruppo migliorata e la crittografia per le chat one-to-one, il tutto, si legge ancora nella nota, “con il massimo livello di privacy e sicurezza dei dati”. La novità riguarderà anche i clienti Vodafone Business. Grazie al sistema di messaggistica, le imprese hanno l’opportunità di comunicare con i consumatori attraverso conversazioni coinvolgenti e abilitando esperienze innovative per i servizi a loro dedicati e per le vendite.

Novità per i dispositivi Pixel

All’interno degli store Vodafone verranno venduti i dispositivi Google Pixel 7, Pixel Watch e Pixel Buds. Vodafone e Google miglioreranno inoltre in modo significativo l’esperienza di altri dispositivi connessi, tra cui il Pixel Watch, attraverso la rete mobile di Vodafone e il servizio OneNumber.

Come cambia la Vodafone TV

Vodafone utilizzerà Android TV come piattaforma per i servizi Vodafone TV in 9 Paesi. Questo consentirà ai clienti di continuare ad accedere all’intrattenimento offerto da Vodafone TV e, da oggi, di accedere a migliaia di app e giochi disponibili su Google Play attraverso l’interfaccia di Vodafone TV. L’accordo consentirà inoltre a Google di sfruttare la potenza delle reti 5G e in fibra ottica ultraveloci di Vodafone.

“L’ampliamento della nostra partnership con Google – dice Aldo Bisio, Chief Commercial Officer di Vodafone Group – ci consentirà di sfruttare l’innovazione tecnologica di Google per offrire ai nostri clienti consumer e business nuove esperienze coinvolgenti basate sui migliori servizi. Il tutto grazie alle nostre reti 5G e Gigafast”.

“Google e Vodafone stanno collaborando per offrire agli utenti la messaggistica moderna con Rich Communications Services, un’esperienza TV interattiva coinvolgente e nuovi smartphone Android – spiega Hiroshi Lockheimer, Senior Vp of Platforms and Ecosystems di Google -. Apprezziamo la partnership con Vodafone e siamo entusiasti di offrire nuovi servizi ai milioni di clienti comuni in tutta Europa”.

