Monitoraggio dei lavoratori, dopo la Ue anche gli Usa vogliono vederci chiaro su Amazon

Quattro senatori democratici statunitensi hanno inviato giovedì una lettera all’amministratore delegato di Amazon.com, Jeff Bezos, chiedendo risposte sulle sue presunte mosse per tracciare e monitorare i dipendenti e limitare gli sforzi per formare sindacati.

Autori della missiva sono i senatori democratici Brian Schatz, Elizabeth Warren, Bernie Sanders e Kirsten Gillibrand, i quali hanno chiesto all’azienda i dettagli sui passi che verrebbero compiuti per scoraggiare i lavoratori dall’organizzarsi in modo strutturato, sulle modalità di tracciamento dei dipendenti che partecipano agli scioperi e sugli studi legali con cui Amazon stipula contratti per l’elusione sindacale.

Nelle scorse settimane anche 37 eurodeputati avevano scritto a Bezos dopo che l’azienda aveva aperto la caccia a due esperti di intelligence per monitorare leader politici “ostili” e lavoratori vicini alle organizzazioni sindacali.

“Il fatto che Amazon abbia deciso di investire pesantemente in sistemi di rappresaglia contro la libertà di espressione riguardo a condizioni di lavoro insicure e malsane, e di fare riferimento agli sforzi di organizzazione e mobilitazione per i diritti dei lavoratori come minacce contro l’azienda pari a quelle rappresentate da gruppi di odio e terrorismo , è inaccettabile “, ha detto la lettera guidata dal senatore Brian Schatz.

Tavola rotonda 28 ottobre Education: soluzioni concrete per una reale didattica integrata e una formazione completa Digital Transformation Open Innovation

A settembre, un documento di ricerca dell’Open Markets Institute, un gruppo di ricerca e difesa con sede a Washington, ha anche affermato che Amazon si affida a un’estesa sorveglianza dei lavoratori per aumentare la produzione dei dipendenti e limitare potenzialmente gli sforzi di sindacalizzazione negli Stati Uniti.

La lettera dei senatori fa riferimento a diversi articoli dei media che hanno riportato azioni simili da parte dell’azienda di Bezos.

Negli Usa 19mila dipendenti Amazon positivi al coronavirus

Questo mese, Amazon ha detto che più di 19.000 dei suoi lavoratori in prima linea negli Stati Uniti (l’1,44% del totale) hanno contratto il coronavirus quest’anno: una rivelazione richiesta dagli avvocati del lavoro che hanno criticato la risposta di Amazon alla pandemia.

Dal canto suo Amazon, tramite una portavoce, ha affermato che l’azienda rispetta il diritto dei propri dipendenti di aderire o formare un sindacato senza timore di ritorsioni, intimidazioni o molestie.

Sulla questione del monitoraggio, la portavoce Rachael Lighty ha detto che Amazon ha scoperto un gruppo all’interno del suo team di consegna che stava aggregando informazioni, secondo una pratica che è contro gli standard aziendali. In merito alle possibilità di sindacalizzazione, la portavoce ha affermato che Amazon “offre già ciò che i gruppi di lavoro richiedono”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA