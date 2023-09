Pmi innovative italiane, 600 milioni da Bei e Deutsche Bank

Per le pmi e mid-cap in Italia arrivano quasi 600 milioni di nuova finanza dal Gruppo Bei (Banca europea per gli investimenti) e Deutsche Bank, di cui il 25% destinato alle imprese che investono in innovazione.

Si tratta di un’operazione di cartolarizzazione sintetica di un portafoglio di prestiti auto al consumo originati da Deutsche Bank, su cui il Fei, contro-garantito dalla Bei, ha fornito una garanzia sulle tranche mezzanine per un valore complessivo di 150 milioni di euro.

L’operazione nel suo insieme mira ad attivare nuovi investimenti a favore di oltre 650.000 piccole e medie imprese e mid-cap in Italia per oltre 594 milioni di euro tramite il riutilizzo del capitale rilasciato sul portafoglio cartolarizzato grazie alla garanzia del Fei. Di questi, 149 milioni di euro (il 25%) verranno allocati a imprese che investono in progetti innovativi e fino 178 milioni (30%) saranno dedicati a progetti sviluppati nelle regioni di coesione sociale in Italia.

Nuova finanza per le pmi italiane

La transazione è la seconda cartolarizzazione sintetica del Gruppo Bei con Deutsche Bank (la prima su un portafoglio di prestiti auto al consumo in Italia) e, come la prima, rientra nel framework di cartolarizzazioni “Semplici, trasparenti e standardizzate” (Sts) approvato dal legislatore europeo.

Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei e presidente del Fei, ha commentato: “Grazie agli innovativi prodotti finanziari offerti dal Gruppo Bei, le imprese italiane potranno accedere a nuove fonti di finanziamento, superando le tradizionali limitazioni dei prestiti bancari, favorendo così la crescita economica, la diversificazione delle proprie attività e l’incremento dell’occupazione”

Roberto Parazzini, chief country officer Italy e ceo Western Europe di Deutsche Bank, ha aggiunto: “Questo importante accordo con il Gruppo Bei ci consente di incrementare notevolmente le risorse a sostegno dei piani di crescita e sviluppo delle pmi e mid-Cap italiane, da sempre fra i nostri target di riferimento, che supportiamo mettendo a loro disposizione il nostro network globale e una piattaforma di servizi integrati per le esigenze private, delle aziende e delle holding”.

Investimenti per la transizione digitale e green

Tra il 2019 e il 2022 il Gruppo Bei ha erogato finanziamenti a favore di progetti in Italia per 45 miliardi di euro.

Il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) un’istituzione finanziaria che fa parte del Gruppo Bei. Il fulcro della sua missione è sostenere le micro, piccole e medie imprese favorendo il loro accesso ai finanziamenti e al capitale di rischio. Il Fei è inoltre attivo nel promuovere gli investimenti in fondi per il clima e le infrastrutture, con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale.

Per la transizione digitale e green le pmi italiane possono contare anche sulle due garanzie – per un totale di 60 milioni di euro – che il Fei ha fornito a inizio anno al Tenax Sustainable Credit Fund, fondo gestito da Tenax Capital. Queste garanzie contribuiranno a migliorare l’accesso ai finanziamenti per le piccole imprese italiane e le piccole imprese a media capitalizzazione attive nei settori della sostenibilità, dell’innovazione e della digitalizzazione. Le transazioni si realizzano nella cornice del programma InvestEu, volto a mobilitare 372 miliardi di euro entro il 2027 in investimenti che a favore delle priorità politiche dell’Unione europea.

Ad agosto Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha investito 40 milioni di euro nel Tenax Sustainable Credit Fund, dando così un contributo rilevante al fondo.

