Premio Eisa: Huawei P30 Pro “campione” della fotografia mobile

“Le migliori immagini da smartphone anche in condizioni di scarsa luminosità”. E’ questa la motivazione alla base del premio assegnato allo Huawei P30 Pro da parte dell’European Image and Sound Association come “Best Smartphone 2019-2020”. Il premio verrà consegnato a Huawei durante l’Ifa di Berlino il 6 settembre.

L’Eisa, gruppo composto da 55 tra le più autorevoli riviste di elettronica di consumo del mondo, ha definito le capacità fotografiche in condizioni di scarsa luminosità del cellulare come “di gran lunga le migliori che si possano ottenere attualmente da uno smartphone“. Inoltre ha promosso l’obiettivo ultra-wide, la modalità ritratto e il teleobiettivo periscopico 5x affermando che “nessuno dei concorrenti è in grado di superare le sue performance”. E’ il secondo anno consecutivo che uno Huawei viene premiato per le proprie caratteristiche.

“Siamo onorati di ricevere un altro premio da Eisa. Huawei, con i suoi dispositivi, spinge al limite le capacità della fotocamera grazie al supporto delle più recenti tecnologie disponibili” ha detto Li Changzhu, Vicepresidente di Handset Business, Huawei Consumer Business Group.

L’Eisa ha “consigliato” lo Huawei P30 Pro come “compagno perfetto” chi si occupa di fotografia. Il sistema di fotocamere realizzate in partnership Leica include una fotocamera principale da 40 MP, una fotocamera grandangolare da 20 MP, un teleobiettivo da 8 MP, la fotocamera Huawei ToF e una fotocamera frontale da 32 MP. Il nuovo teleobiettivo periscopio consente di inserire più funzioni di zoom ottico in un corpo compatto senza perdere la qualità dell’immagine. Insieme alla saturazione del colore fornita dalla fotocamera principale da 40 MP e alla stabilità di OIS e AIS, l’obiettivo SuperZoom offre uno zoom ottico 5x, 10x ibrido e uno zoom digitale 50x con risoluzione e una ricchezza di dettagli.

I componenti dell’Eisa includono esperti in tutto lo spettro dell’elettronica di consumo provenienti da 27 paesi. Sono 6 i gruppi di esperti nei settori della fotografia, dispositivi mobili, Hi-Fi, Home Theater Audio, Home Theater Display & Video e In-Car Electronics. Ogni anno, i membri Eisa nominano un elenco di prodotti che considerano i protagonisti emergenti in ciascuno di questi gruppi.

