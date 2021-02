Reddit "vola" sulle ali del caso GameStop: ora vale 6 miliardi di dollari - CorCom

Reddit, la piattaforma social al centro del “caso” GameStop, ha appena chiuso un nuovo round di finanziamento da 250 milioni di dollari guidato dal fondo di venture capitale Vy capital che ne ha raddoppiato il valore a 6 miliardi. Il sito Internet di social news, intrattenimento e forum era stato valutato 3 miliardi dopo il round di finanziamento di febbraio 2019.

“Abbiamo deciso che ora c’era la giusta opportunità per fare investimenti strategici in Reddit includendo video, pubblicità, prodotti consumer e espansione sui mercati internazionali”, ha affermato l’azienda in un blog post.

Il ruolo giocato nel caso Gamestop ha acceso i riflettori su Reddit e ha convinto gli investitori a puntare sulla sua crescita. O, come ha affermato sul Wall Street Journal il ceo di Reddit, Steve Huffman, è un “buon momento di mercato per raccogliere fondi”.

Valutazioni alte sul mercato

Il mercato crede nelle potenzialità di crescita dei social come Reddit che offrono strumenti semplici ai loro utenti per incontrarsi e condividere notizie e commenti, anche sull’andamento delle azioni in Borsa, come accaduto sul forum di Reddit WallStreetBets. Qui l’intervento di un gruppo di piccoli investitori per il salvataggio del titolo di GameStop, catena di negozi di videogame texana in crisi, ha fatto impennare a gennaio del 333% il titolo del retailer. L’iniziativa ha messo alle corde gli short seller e mandato in fumo la loro scommessa sul costante ribasso di GameStop. I grandi investitori hanno bruciato miliardi di dollari a Wall Street. “Le valutazioni sono molto alte al momento. Non fa mai male raccogliere denaro quando c’è un’opportunità per farlo e Reddit ha avuto un anno molto positivo”, ha affermato il ceo Huffman. Reddit contra oltre 50 milioni di utenti attivi giornalieri. Sul suo blog ha indicato che i ricavi dell’advertising sono cresciuti del 90% nello scorso trimestre su base annua. Il faro dei regolatori

La piattaforma di trading Robinhood (seguita poi da altre) è intervenuta a sua volta contro le pesanti fluttuazioni di mercato e ha deciso di limitare gli scambi di GameStop e di altri titoli presi di mira dagli investitori su Reddit, tra cui Blackberry e Nokia.

La mossa ha innescato una serie di ribassi e rialzi sul titolo del negozio di videogiochi, ma ha soprattutto messo in allarme regolatori e politici americani. In Congresso si è creato un accordo bipartisan sulla necessità di una revisione normativa.

La presidente della Commissione Servizi finanziari della Camera, Maxine Waters, Democratica della California, ha annunciato che il 18 febbraio si terrà un’audizione sulle recenti attività di trading su GameStop.

