Sap Italia, Masperi al timone. Raptopoulos presidente Emea South - CorCom

Emmanuel Raptopoulos è il nuovo presidente della regione Emea South (che comprende l’Europa meridionale, il Medio Oriente e l’Africa) di Sap. In tale ruolo, riporterà a Scott Russell, Sap Executive board member, Customer success. Con una presenza in 75 Paesi, 24 uffici e circa 5.000 dipendenti, la regione Emea South è in prima linea nel guidare la trasformazione di Sap e dei suoi clienti verso il cloud. A Raptopoulos subentra Carla Masperi, la quale assume ad interim la carica di amministratore delegato di Sap Italia e Cluster head per Italia e Grecia, continuando a mantenere la carica di Chief operating officer per il Cluster Italia e Grecia.

Raptopoulos, che rimarrà basato a Milano, succede a Claudio Muruzabal, che di recente è stato nominato presidente della nuova organizzazione globale Sap Cloud success services, che unisce oltre 20.000 dipendenti di talento ed esperienza con l’obiettivo di portare sul mercato nuove offerte di servizi. Raptopoulos è entrato oltre 20 anni fa in Sap, ricoprendo diversi ruoli di leadership in General management, Sales, Operations e Consulting, sia in Europa sia in Medio Oriente. Da gennaio 2020 è stato amministratore delegato di Sap Italia e Cluster head per Italia e Grecia.

Prossimo decennio guidato dalla crescita del cloud

“La voce dei nostri clienti è forte e chiara: vogliono passare al cloud e trasformarsi nel cloud per innovare rapidamente, creare esperienze eccezionali e raggiungere risultati di business di livello superiore. Con Claudio Muruzabal come presidente della nostra organizzazione globale di Cloud success services, stiamo concentrando e focalizzando il nostro talento nell’aiutare i clienti a massimizzare il valore del cloud con Sap, in ogni singolo punto di contatto nella loro duratura relazione con noi”, commenta Russell. “Con la nomina di Emmanuel Raptopoulos a presidente di Emea South, stiamo assicurando nella regione una transizione senza interruzioni per i nostri clienti, i nostri partner e le nostre persone. Oltre alla sua profonda e vasta esperienza, Raptopoulos ha un interesse sincero e comprovato verso il successo dei nostri clienti e una solida esperienza nel farglielo raggiungere”.

“Il prossimo decennio per Emea South sarà guidato dalla crescita del cloud e fortemente basato sul nostro purpose, lo sviluppo delle persone e delle partnership. Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo”, spiega Raptopoulos. “Emea South è un mercato molto dinamico per Sap, le organizzazioni si stanno sempre più trasformando in organizzazioni intelligenti e sostenibili tramite il cloud. Non vedo l’ora di collaborare con i nostri clienti in questa regione così diversificata per innovare e quindi contribuire in modo significativo al loro successo nel lungo termine”.

