Tech Companies Lab, gli imprenditori dell’Ict a confronto sulla crescita

Un evento interamente dedicato agli imprenditori dell’Ict e delle tech companies, uno dei settori più vitali e in fermento nel nostro Paese, che ha davanti grandi possibilità di crescita rivelandosi come uno dei comparti trainanti per il sistema economico nazionale. È “Tech companies Lab”, la manifestazione organizzata da Digital4trade e Digital360Hub, in programma il 29 ottobre alla casa della Robotica e dell’intelligenza artificiale di Milano (clicca qui per iscriverti).

Durante la manifestazione saranno illustrate le informazioni e i consigli per far crescere il business aziendale: dai dati del settore alle analisi sui trend emergenti, per arrivare alle best practice e alle metodologie più efficaci attraverso cui il marketing e la comunicazione possono diventare una chiave importante per la crescita dei system integrator.

Nel corso della giornata, che è l’unico evento sul canale dei system integrator, saranno presentati in anteprima esclusiva i dati del nuovo Osservatorio Tech Companies del Politecnico di Milano: uno studio che riporta i dati più recenti disponibili sul 2019, scattando una fotografia aggiornata sui trend più importanti nel campo dei system integrator, monitorando così lo stato di salute e i trend di crescita del comparto, analizzando anche l’evoluzione dei modelli di business e del processo di acquisto dei buyer Ict. Un focus particolare sarà riservato alle principali tecnologie esponenziali: tra queste intelligenza artificiale, IoT, Big Data, Cybersecurity e Multicloud.

Un “evento nell’evento” sarà la tavola rotonda moderata dal Ceo di Digital 360, Andrea Rangone, dedicata a “Finanziare la crescita delle Tech Company: quali concreti canali in Italia?”, che coinvolgerà alcuni dei protagonisti del settore.

Quanto alle strategie di Go to market, l’evento sarà l’occasione per approfondire quali sono le strategie più innovative: al centro ci saranno l’analisi competitiva, le strategie di posizionamento del prodotto-servizio, le tecniche più innovative di digital marketing & sales basate su content marketing, Seo, marketing automation, lead nurturing e social media. Un approccio che sottolinea l’importanza del Web, sempre più utilizzato dalle aziende per la ricerca delle proprie forniture, anche nel campo della tecnologia. Un processo che rende sempre più centrali i social media e il digital marketing che abbiano approcci ben definiti per ottenere i risultati migliori.

In attesa dell’evento è definita intanto la lista dei relatori: durante Tech Comapanies lab 2019 sono previsti gli interventi di Raffaello Balocco (Responsabile scientifico dell’Osservatorio Tech Company, School of Management del Politecnico di Milano), Laura Cavallaro (Associate partner, P4I – Partners4Innovation), Federico della Bella (Associate partner, P4I – Partners4Innovation), Stefano Mainetti (Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano), Davide Marasco (Digital Strategist, Digital360Hub), Alessio Pennasilico (Information & Cyber Security Advisor, P4I – Partners4Innovation) Alessandro Piva (direttore dell’Osservatorio Intelligenza Artificiale, School of Management del Politecnico di Milano), Andrea Reghelin (Associate Partner P4I – Partners4Innovation), Gabriele Sardelli (Territory Manager Italia, Hubspot).

