VMware, conti oltre le attese: il fatturato balza del 12%

La terza trimestrale dell’anno fiscale 2020 di VMware, colosso del software aziendale, ha il segno positivo e batte le stime costruite seguendo il consenso del mercato: +12% nel fatturato anno su anno (pari a 2,46 miliardi, sopra le stime di 6 centesimi per azione) e utili Gaap per 621 milioni, compreso un guadagno non realizzato di 249 milioni di dollari sull‘investimento strategico in Pivotal.

I ricavi delle licenze per il terzo trimestre sono stati di 974 milioni di dollari, con un aumento del 10% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno fiscale. VMware ha anche chiuso l’acquisizione di Carbon Black, azienda nel settore della protezione degli endpoint cloud-native, lo scorso 8 ottobre, mentre il Ceo Pat Gelsinger ha dichiarato che entro l’anno si dovrebbe chiudere anche quella per Pivotal.

Il reddito operativo Gaap per il terzo trimestre ammonta a 431 milioni di dollari, in calo del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il reddito operativo non Gaap è di 759 milioni di dollari, in aumento del 2% anno su anno. Il flusso di cassa operativo per il terzo trimestre è pari a 810 milioni di dollari mentre il flusso di cassa disponibile per il terzo trimestre è stato di 760 milioni di dollari.

“Quello appena concluso è stato un altro trimestre solido per VMware e siamo felici dei risultati – commenta il ceo Pat Gelsinger -. Continuiamo ad avere un riscontro estremamente positivo da parte dei clienti rispetto alla visione di VMware di fornire un’architettura software che consenta la delivery di qualsiasi app, su qualsiasi cloud, su qualsiasi dispositivo”.

