Vodafone e Accenture insieme per gli shared services: via alla newco

Vodafone accelera sulla commercializzazione degli shared services e potenzia la partnership con Accenture: obiettivo del memorandum of understanding è la creazione di una newco che sfrutti l’esperienza tecnologica della società di consulenza sul fronte delle piattaforme digitali e intelligenza artificiale.

Al centro la unit Vodafone Intelligent Solutions

Al centro della collaborazione la unit Vodafone Intelligent Solutions (Vois), che evolverà “verso un’organizzazione più efficiente – si legge nella nota Accenture – su larga scala, basata su logiche commerciali in grado di garantire un time to market più veloce”.

Vois offre una vasta gamma di servizi che comprendono cloud e infrastrutture, sicurezza informatica, analisi dei dati e IT per le telecomunicazioni, operando da otto diverse sedi, tra cui India, Regno Unito e Spagna. Attualmente, conta più di 31.000 dipendenti e ha generato un valore superiore a 1 miliardo di euro.

Nella newco, Vodafone manterrà la maggioranza degli interessi, il controllo gestionale e le decisioni sulla supply chaim mentre Accenture investirà 150 milioni di euro per una quota di minoranza. Oltre a utilizzare i servizi di tecnologia e trasformazione aziendale di Accenture, la nuova società creerà nuovi posti di lavoro e percorsi di carriera.

Della Valle: “Partnership significativa”

“Si tratta di una passo avanti significativo per Vodafone, in quanto cambiamo e semplifichiamo il nostro modo di lavorare per servire meglio i nostri clienti e favorire la crescita – spiega la ceo di Vodafone, Margherita Della Valle – La partnership con Accenture apre nuove opportunità per la nostra azienda e il nostro personale. Siamo entusiasti del potenziale della nostra nuova organizzazione commerciale per gli shared services e della possibilità di servire non solo i mercati di Vodafone, ma anche i nostri partner nel settore delle telecomunicazioni”.

Per Julie Sweet, ceo di Accenture, la partnership consentirà di ” lavorare in modo completamente nuovo, ridurre la complessità strutturale, aprire nuove opportunità di crescita, offrire esperienze migliori ai clienti e nuovi percorsi di carriera per il personale”.

Orizzonte a 10 anni

Sfruttando i brand, gli investimenti, le competenze e l’esperienza di entrambe le società, la partnership strategica prevede oltre un decennio di crescita ad alte prestazioni e “favorirà la trasformazione di Vodafone creando un’organizzazione più agile ed efficiente che consentirà di concentrarsi sui clienti, sulla semplicità e sulla crescita”, si legge ancora nella nota. Gli accordi definitivi del Mou sono attesi entro la primavera del 2024.

